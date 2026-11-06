LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cloudflare, Unity, TeraWulf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en hausse vendredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs se remettant des lourdes pertes enregistrées lors d'une forte vague de ventes, alimentée par la crainte qu'un Congrès à majorité démocrate n'entraîne un durcissement de la réglementation en matière d'IA, alors même que le rapport sur l'emploi ravivait les inquiétudes concernant une hausse des taux d'intérêt. .N

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - En hausse après des chiffres d’affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL3N46N0R2

** Unity Software Inc U.N :

BUZZ - En hausse après un article de Reuters indiquant que Silver Lake et le PIF auraient récemment mené des négociations en vue d’un rachat nL3N46N0TB

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

nL3N46N17S

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Les valeurs des fabricants de puces liées à l'IA tentent un retour en force après la chute de jeudi nL6N46N0PV

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL6N46N0SI

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - En baisse, les perspectives moroses concernant la marge brute venant assombrir le rebond du secteur des puces

nL3N46N0X8

** Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O :

BUZZ - Chute suite à une cession d’actions de 75 millions de dollars pour un médicament destiné au traitement d’une maladie rare de la gorge nL6N46N0T1

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

nL3N46N10E

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - En hausse alors que Lilly élargit l'accès à un médicament amaigrissant via sa plateforme nL3N46N0ZQ

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group Ltd NBIS.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Les valeurs de l'IA et des technologies rebondissent après une forte correction nL6N46N0VA

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations d'Ebitda et revu à la hausse ses prévisions pour 2026 nL3N46N12O

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - La société met en garde contre un impact plus important au Moyen-Orient et abaisse son objectif de croissance annuelle de la marge brute nL6N46N0UM

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - Rebond après des chiffres d'affaires supérieurs aux prévisions au troisième trimestre nL6N46N0VK

** Orchestra BioMed Holdings Inc OBIO.O :

BUZZ - Recule en pré-ouverture après une émission d'actions de 75 millions de dollars nL6N46N0W0

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46N16Y