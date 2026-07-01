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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Circle, Bloom Energy, Talos Energy
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mercredi, marquant un début prudent pour le second semestre 2026 sur fond de nouveaux doutes concernant la paix au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh. .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - En baisse après avoir mis en garde contre un redressement prolongé nL4N4330LX

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Se stabilise après une chute de 17 % provoquée par le lancement d’un stablecoin concurrent nL4N4330NB

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse après l'extension à 25 milliards de dollars du partenariat avec Brookfield dans le domaine de l'énergie alimentée par l'IA nL4N4330PF

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - En hausse après l’approbation par le DOE de l’analyse de sécurité du réacteur de Groves nL4N4330RL

** ITG Inc ITG.O :

BUZZ - Prêt à faire son entrée au Nasdaq après avoir fixé le prix de son introduction en bourse en dessous de la fourchette

nL4N4060Y0

** Talos Energy Inc TALO.N :

BUZZ - En hausse après l'acquisition nette, pour 850 millions de dollars, d'actifs en eaux profondes de Shell

nL4N4330SL

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Rebondit après la conclusion d’accords portant sur des actions et des obligations convertibles en échange d’un prêt accordé par Exxon nL6N4330PI

** Grindr Inc GRND.N :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer » en raison du potentiel de ses nouveaux produits nL6N4330QP

** Patriot National Bancorp Inc PNBK.O :

BUZZ - Le titre bondit après la levée des mesures réglementaires par l’OCC nL4N3ZN1JP

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OKLO RG-A
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TALOS ENERGY
12,920 USD NYSE 0,00%
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