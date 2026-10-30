LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Chevron, Regeneron, ExxonMobil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2% vendredi, alors qu'Amazon a laissé entendre que l'explosion de ses dépenses en IA était loin d'être terminée et qu'Intel a averti qu'il allait brûler des liquidités cette année, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant le coût croissant du développement de l'IA. .N

** Mondelez International Inc MDLZ.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations nL6N46G0GV

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - En baisse alors que les dépenses en IA entraînent une consommation de trésorerie et que les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre déçoivent nL3N46G0SF

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les prévisions d'Intel et les résultats des géants de la tech ravivent les craintes liées à l’IA nL5N46G0MJ

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** MicroStrategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies chutent après le vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance nL3N46G0W8

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Chute après avoir signalé des difficultés liées au trafic généré par la recherche IA nL6N46G0IT

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - En hausse après que la bonne santé du secteur du raffinage a permis de dépasser les prévisions de bénéfice au troisième trimestre nL3N46G0Z6

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - S'apprête à perdre plus de 120 milliards de dollars de capitalisation boursière alors que les perspectives moroses pèsent sur le secteur des puces électroniques nL6N46G0I7

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL3N46G17H

** ExxonMobil Corp XOM.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux prévisions, porté par les marges de raffinage

nL3N46G0YX

** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA d'une injection de kétamine sans conservateur nL3N46G1AR

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N46G0NZ

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46G1C7

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - En baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfice pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations

nL6N46G0LX

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles nL6N46G0N8