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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Apple, Barrick Mining, AbCellera Biologics
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 13:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé lundi, alors que les investisseurs évaluaient les développements au Moyen-Orient susceptibles d’influencer la réouverture du détroit d’Ormuz, marquant ainsi le début d’une semaine riche en données cruciales sur l’inflation et en résultats d’entreprises. .N

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL4N4470KX

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En baisse, Jefferies abaisse sa note en raison des inquiétudes liées à l'anniversaire de l'iPhone nL6N4470IQ

** National Energy Services Reunited Corp NESR.O :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL6N4470ID

** Varex Imaging Corp VREX.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que Teledyne s'apprête à racheter le fabricant d'appareils d'imagerie radiographique dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars

nL4N4470MN

** Tenax Therapeutics Inc TENX.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament cardiaque à atteindre l'objectif d'une étude de phase avancée nL4N4470NC

** AbCellera Biologics Inc ABCL.O :

BUZZ - En hausse après qu’un médicament expérimental a réduit les bouffées de chaleur lors d’un essai de phase intermédiaire nL4N4470NT

** Sionna Therapeutics Inc SION.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament expérimental à atteindre l'objectif d'un essai de phase intermédiaire

nL4N4470NN

Apple

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SIONNA THER
4,5000 USD NASDAQ -91,18%
TENAX THERAPEUT
1,3750 USD NASDAQ -89,77%
VAREX IMAGING
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