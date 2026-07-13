 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-American Express, Deckers, Q32 Bio
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé lundi, alors qu'une nouvelle escalade entre l'Iran et les États-Unis dans le Golfe a inquiété les investisseurs et fait grimper les cours du pétrole, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi des pressions. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - Les compagnies pétrolières américaines en hausse alors que de nouvelles frappes menacent les livraisons via le détroit d'Ormuz nL4N43F0NG

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé la note du titre à “surpondérer” nL6N43F0IR

** SK Hynix Inc SKHY.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les fabricants américains de puces en baisse en raison des nouvelles tensions entre les États-Unis et l’Iran et des prises de bénéfices chez les entreprises du secteur de la mémoire nL4N43F0P3

** Agenus Inc AGEN.O :

BUZZ - L'entreprise lève jusqu'à 340 millions (XX millions d'euros) de dollars pour faire passer son médicament contre le cancer du côlon en phase d'essais cliniques avancés; son action bondit nL4N43F0RV

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Benchmark lance la couverture de Walt Disney avec une note “surperformer” nL6N43F0NA

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Citi relève son objectif de cours pour Apple en raison de son pouvoir de fixation des prix, de la résilience de l’iPhone et du déploiement de l’IA nL4N43F0SK

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - RBC abaisse la note de Kymera Therapeutics à “en ligne avec le secteur” et relève son objectif de cours

nL4N43F0TI

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à “acheter” et augmenté son objectif de cours, invoquant la reprise de Hoka nL6N43F0NY

** Ocugen Inc OCGN.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord de licence au Moyen-Orient portant sur une thérapie génique expérimentale contre la cécité nL4N43F0VJ

** Q32 Bio Inc QTTB.O :

BUZZ - Le titre s'envole après qu'un médicament contre la chute des cheveux a montré une repousse des cheveux sur le cuir chevelu lors d'une étude de phase intermédiaire nL4N43F0VN

Valeurs associées

AGENUS
3,3500 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN EXPRESS
350,580 USD NYSE 0,00%
APPLE
315,3200 USD NASDAQ 0,00%
CHEVRON
176,390 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
109,020 USD NYSE 0,00%
DECKERS OUTDOOR
105,970 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
183,3900 USD NASDAQ 0,00%
EXXONMOBIL HLDG
138,820 USD NYSE +1,17%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX -2,39%
KYMERA THERAP
119,3500 USD NASDAQ 0,00%
OCUGEN
1,4700 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
78,90 USD Ice Europ +3,95%
Pétrole WTI
73,98 USD Ice Europ +3,40%
Q32 BIO
11,2100 USD NASDAQ 0,00%
SANDISK
1 915,9200 USD NASDAQ 0,00%
SEAGATE HLDGS
910,3400 USD NASDAQ 0,00%
WALT DISNEY
95,640 USD NYSE 0,00%
WESTERN DIGITAL
582,5850 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une ambulance arrive au centre hospitalier universitaire de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le 11 mai 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Ebola: un nouveau patient américain soigné en Allemagne
    information fournie par AFP 13.07.2026 15:04 

    L'Allemagne a accueilli lundi dans la nuit un nouveau patient américain infecté par le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), sur demande des Etats-Unis, a indiqué le ministère de la Santé. Cette personne a atterri à Francfort (ouest) pendant la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.07.2026 15:01 

    (Actualisé avec précisions sur Meta, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse ... Lire la suite

  • Le siège d'Intel. (Crédit: Robert Noyce / Intel)
    Intel va renforcer son site de Leixlip en Irlande
    information fournie par Zonebourse 13.07.2026 14:43 

    Intel annonce un investissement de 5 MdsEUR (5,7 MdsUSD) sur son campus de Leixlip, en Irlande, afin d'étendre sa capacité de fabrication grâce à la modernisation des installations existantes et à l'installation d'équipements de pointe. "La demande mondiale pour ... Lire la suite

  • Des secouristes évacuent le corps d'une victime de l'incendie du bar Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok, le 13 juillet 2026 en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )
    Thaïlande: au moins 28 morts dans l'incendie d'un bar de Bangkok
    information fournie par AFP 13.07.2026 14:42 

    Un incendie dans un bar à la périphérie de Bangkok a fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés dimanche soir, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande de ces dernières décennies. Les musiciens qui se produisaient ont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 350,27 +0,14%
2CRSI
29,14 -5,08%
Pétrole Brent
78,75 +3,75%
GENFIT
13,28 -3,35%
TOTALENERGIES
69,84 +2,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank