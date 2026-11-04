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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-AMD, les assureurs santé, Estée Lauder
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mercredi, effaçant leurs fortes pertes initiales, alors que les investisseurs évaluaient les victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat et leurs implications potentielles sur les dépenses et la réglementation en matière d’IA. .N

** Smith & Nephew PLC SNN.N :

BUZZ - Chute après confirmation de l'échec des négociations avec J&J et révision à la baisse des prévisions nL6N46L0K4

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - En hausse, les prévisions de forte croissance apaisant les craintes liées à l’IA nL3N46L0W5

** Barrick Mining Corp B.N :

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les démocrates remportent haut la main les élections de mi-mandat aux États-Unis nL3N46L0ZC

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - Hausse suite à des informations concernant la scission de la branche pharmacie de détail nL3N46L0ZF

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - Recul alors que les investisseurs attendent la croissance du chiffre d'affaires dans le rapport trimestriel

nL6N46K13M

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

** RTX Corp RTX.N :

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Les valeurs de la défense reculent alors que la victoire écrasante des démocrates met les dépenses du Pentagone sous les feux de la rampe nL3N46L10F

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce de l'abandon par la société d'un accord de 7 milliards de dollars avec Tencent sous la pression de Trump nL6N46L0R2

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières reculent légèrement alors que la victoire écrasante des démocrates réduit la prime de risque liée à la guerre avec l'Iran nL3N46L13U

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives de risque politique moins élevées nL3N46L13U

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce par la société d'objectifs de croissance et de marges à long terme nL6N46L0T3

** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O :

BUZZ - Les valeurs liées à Trump plongent sous l’effet de la "vague bleue" aux élections de mi-mandat nL6N46L0QP

** Block Inc XYZ.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL3N46L14J

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL3N46L14X

** First Solar Inc FSLR.O :

** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O :

** Sunrun Inc RUN.O :

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Les entreprises du secteur des énergies propres en hausse alors que les démocrates remportent le Congrès

nL3N46L10O

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de croissance et à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

nL3N46L160

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - En hausse grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires et à l'obtention de nouveaux contrats nL3N46L17Q

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CHEVRON
225,290 USD NYSE -1,12%
CONOCOPHILLIPS
144,450 USD NYSE -1,61%
CVS HEALTH
91,470 USD NYSE +3,32%
ESTEE LAUDER RG-A
105,420 USD NYSE +0,61%
EXXONMOBIL
177,460 USD NYSE -1,27%
FIRST SOLAR
185,9000 USD NASDAQ +2,11%
FTC SOLAR
1,4500 USD NASDAQ -3,33%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
462,965 USD NYSE -1,03%
HUT 8
63,7500 USD NASDAQ +15,90%
KINROSS GOLD
19,900 USD NYSE -3,14%
L3HARRIS TECH
277,590 USD NYSE -0,49%
LOCKHEED MARTIN
639,325 USD NYSE -0,59%
MCDONALD'S
262,960 USD NYSE -1,01%
MOLINA HEALTHCAR
207,900 USD NYSE -0,24%
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UNIV HEALTH SERV-B
177,235 USD NYSE -1,98%
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