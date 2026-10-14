LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Albertsons, GlobalFoundries, American Electric Power, Fastenal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

(.)

Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont basculé dans le rouge mercredi après la publication d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu, qui a ébranlé la confiance dans la capacité de la Réserve fédérale à maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre. .N

** Liquidia LQDA.O :

BUZZ - Les actions rebondissent après l'accord conclu par United Therapeutics nL6N4600JH

** GameStop GME.N :

BUZZ - Les actions progressent après l'achat par le directeur général d'actions pour près de 23 millions de dollars

nL6N4600K2

** Bank of America BAC.N

** Morgan Stanley MS.N

BUZZ - Banques américaines: BofA recule, Morgan Stanley progresse après la publication des résultats du troisième trimestre nL4N46010X

** Enovix ENVX.O :

BUZZ - Le titre progresse après une commande de 100 000 batteries pour des systèmes de drones nL6N4600NP

** Fluence FLNC.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce au projet de stockage par batterie de Vattenfall

nL6N4600M5

** Brinker International EAT.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter", estimant que le redressement de Chili's est achevé nL4N4600XH

** SentinelOne S.N :

BUZZ - Le cours de l'action reste stable après la vente d'obligations convertibles pour 1,25 milliard de dollars

nL6N4600PZ

** BlackRock BLK.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse grâce à une forte hausse du bénéfice trimestriel

nL4N4600Z1

** Verastem VSTM.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à des données prometteuses sur un médicament anticancéreux; Bailey succède à Paterson au poste de directeur général nL6N4600PT

** Veru VERU.O :

BUZZ - Oppenheimer se montre optimiste sur la société, affirmant: "On vient pour la masse maigre, on reste pour la fonction musculaire" nL4N46012N

** National Fuel Gas NFG.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après l'annonce d'un projet de scission de ses activités en amont nL6N45Z0QU

** Aquestive AQST.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord de licence aux États-Unis avec Eton Pharma concernant un médicament antiépileptique nL6N4600TQ

** Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O :

BUZZ - Le cours de l'action grimpe grâce aux premiers résultats d'essais cliniques sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL4N460140

** Cipher Digital CIFR.O :

BUZZ - Le titre poursuit sa baisse après la vente d'obligations convertibles pour 850 millions de dollars

nL6N4600QJ

** Fastenal FAST.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats du troisième trimestre nL4N46015E

** American Electric Power AEP.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord énergétique avec Google et à un investissement de 4 milliards de dollars

nL4N46016U

** Albertsons ACI.N :

BUZZ - Le titre recule après que BofA a abaissé sa recommandation à "sous-performer" et revu son objectif de cours à la baisse nL6N4600T0

** GlobalFoundries GFS.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un investissement de 21 milliards de dollars au Japon pour des usines de puces électroniques nL4N46018L