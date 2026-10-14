 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Albertsons, GlobalFoundries, American Electric Power, Fastenal
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:57

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

(.)

Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont basculé dans le rouge mercredi après la publication d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu, qui a ébranlé la confiance dans la capacité de la Réserve fédérale à maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre. .N

** Liquidia LQDA.O :

BUZZ - Les actions rebondissent après l'accord conclu par United Therapeutics nL6N4600JH

** GameStop GME.N :

BUZZ - Les actions progressent après l'achat par le directeur général d'actions pour près de 23 millions de dollars

nL6N4600K2

** Bank of America BAC.N

** Morgan Stanley MS.N

BUZZ - Banques américaines: BofA recule, Morgan Stanley progresse après la publication des résultats du troisième trimestre nL4N46010X

** Enovix ENVX.O :

BUZZ - Le titre progresse après une commande de 100 000 batteries pour des systèmes de drones nL6N4600NP

** Fluence FLNC.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce au projet de stockage par batterie de Vattenfall

nL6N4600M5

** Brinker International EAT.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter", estimant que le redressement de Chili's est achevé nL4N4600XH

** SentinelOne S.N :

BUZZ - Le cours de l'action reste stable après la vente d'obligations convertibles pour 1,25 milliard de dollars

nL6N4600PZ

** BlackRock BLK.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse grâce à une forte hausse du bénéfice trimestriel

nL4N4600Z1

** Verastem VSTM.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à des données prometteuses sur un médicament anticancéreux; Bailey succède à Paterson au poste de directeur général nL6N4600PT

** Veru VERU.O :

BUZZ - Oppenheimer se montre optimiste sur la société, affirmant: "On vient pour la masse maigre, on reste pour la fonction musculaire" nL4N46012N

** National Fuel Gas NFG.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après l'annonce d'un projet de scission de ses activités en amont nL6N45Z0QU

** Aquestive AQST.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord de licence aux États-Unis avec Eton Pharma concernant un médicament antiépileptique nL6N4600TQ

** Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O :

BUZZ - Le cours de l'action grimpe grâce aux premiers résultats d'essais cliniques sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL4N460140

** Cipher Digital CIFR.O :

BUZZ - Le titre poursuit sa baisse après la vente d'obligations convertibles pour 850 millions de dollars

nL6N4600QJ

** Fastenal FAST.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats du troisième trimestre nL4N46015E

** American Electric Power AEP.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord énergétique avec Google et à un investissement de 4 milliards de dollars

nL4N46016U

** Albertsons ACI.N :

BUZZ - Le titre recule après que BofA a abaissé sa recommandation à "sous-performer" et revu son objectif de cours à la baisse nL6N4600T0

** GlobalFoundries GFS.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un investissement de 21 milliards de dollars au Japon pour des usines de puces électroniques nL4N46018L

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
12,730 USD NYSE 0,00%
AM ELECTRIC
125,6500 USD NASDAQ 0,00%
AQUESTIVE THERP
4,6700 USD NASDAQ 0,00%
ARROWHEAD PHRMCT
58,1300 USD NASDAQ 0,00%
BANK OF AMERICA
53,940 USD NYSE 0,00%
BLACKROCK
1 066,860 USD NYSE 0,00%
BRINKER INTL
202,370 USD NYSE 0,00%
CIPHER DIGITAL
11,3400 USD NASDAQ 0,00%
ENOVIX
2,5100 USD NASDAQ 0,00%
FASTENAL
51,4300 USD NASDAQ 0,00%
FLUENCE ENERGY RG-A
6,7800 USD NASDAQ 0,00%
GAMESTOP
27,220 USD NYSE 0,00%
GLOBALFOUNDRIES
46,7000 USD NASDAQ 0,00%
LIQUIDIA
26,8100 USD NASDAQ 0,00%
MORGAN STANLEY
186,660 USD NYSE 0,00%
NATL FUEL GAS CO
81,120 USD NYSE 0,00%
SENTINELONE RG-A
23,990 USD NYSE 0,00%
VERASTEM
7,4500 USD NASDAQ 0,00%
VERU
2,1900 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 869 +0,53%
HAFFNER ENERGY
0,737 -4,29%
EUTELSAT
1,641 +19,82%
Pétrole Brent
105,78 -0,48%
2CRSI
28,1 -0,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank