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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-AeroVironment, Oklo
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street sont restés globalement inchangés mardi matin, les investisseurs marquant une pause lors de la dernière séance d'un trimestre qui a vu les actions enregistrer leurs plus fortes hausses depuis des années. .N

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - Bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL4N4320N5

** Merck & Co Inc MRK.N : ** AbbVie Inc ABBV.N :

BUZZ - Recul après l'annonce par Reuters d'une enquête d'une commission de la Chambre des représentants américaine sur les essais cliniques menés en Chine nL4N4320R8

** Vishay Intertechnology Inc VSH.N :

BUZZ - Recul suite à la vente d'actions pour un montant de 750 millions de dollars nL6N4320MI

** Mama’s Creations Inc MAMA.O :

BUZZ - Recul par rapport à son plus haut historique suite à une levée de fonds de 100 millions de dollars nL6N4320MW

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - Le titre progresse après l’acquisition de CEI

nL4N4320SZ

** Morgan Stanley MS.N : ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : ** Bank of America Corp BAC.N : ** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Oppenheimer dégrade la note des principales banques d'investissement américaines et recommande de se tourner vers les gestionnaires d'actifs alternatifs nL4N4320SM

** Curbline Properties Corp CURB.N :

BUZZ - Recul suite à une émission d’actions de 308,5 millions de dollars nL6N4320OO

** Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O :

BUZZ - Plonge après le refus de la FDA américaine d'approuver un médicament contre les maladies rénales

nL4N4320U7

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ABBVIE
254,105 USD NYSE +0,85%
AEROVIRONMENT
139,0000 USD NASDAQ +0,76%
ARES MGT RG-A
107,600 USD NYSE -1,30%
BANK OF AMERICA
57,875 USD NYSE +0,11%
GOLDMAN SACHS GR
1 020,545 USD NYSE +0,18%
MAMA'S CREATIONS
20,6500 USD NASDAQ +3,56%
MERCK
129,380 USD NYSE +0,76%
MORGAN STANLEY
211,830 USD NYSE -0,11%
OKLO RG-A
52,770 USD NYSE +5,46%
UNICYCIVE THERAP
7,7000 USD NASDAQ +7,99%
VISHAY INTERTECH
56,270 USD NYSE -0,09%
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