LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-AeroVironment, Macy's, Navan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d’information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices Dow Jones et S&P 500 ont tenté de se redresser après trois jours de baisse, les investisseurs revenant prudemment vers les actions avant la publication des chiffres de l'inflation prévue plus tard dans la journée de jeudi. .N

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - J.P. Morgan se montre optimiste quant au potentiel de monétisation de l'IA de Meta nL4N4520LK

** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - En baisse sous la pression des marges et d’une demande atone dans le secteur de l’habillement nL4N4520KO

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N4520HH

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - En baisse suite à la révision de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4520MW

** Navan Inc NAVN.O :

BUZZ - Chute en raison d'inquiétudes liées aux coûts, qui éclipsent un trimestre solide nL4N4520O1

** Centrus Energy Corp LEU.N :

BUZZ - En baisse suite à une émission d’actions et de bons de souscription d’une valeur de 500 millions de dollars

nL6N4520N4

** Shoe Station Group Inc SHOE.O :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels nL6N4520OY

** Macy's Inc M.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL6N4520NF

** Axogen Inc AXGN.O :

BUZZ - Chute après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour l'acquisition de BioCircuit nL6N4520PP