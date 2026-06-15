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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Actions du secteur des cryptomonnaies, actions du secteur du voyage, Micron
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre en Iran et à rouvrir le détroit d'Ormuz, la baisse des prix du pétrole ayant apaisé certaines craintes inflationnistes, ce qui a conforté les anticipations d'un resserrement monétaire moins agressif de la part de la Fed. .N

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en hausse après l'accord préliminaire du Golfe nL4N42N0KV

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines reculent alors que le prix du pétrole baisse suite à l'accord au Moyen-Orient nL4N42N0LZ

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - En hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord WBD de 110 milliards de dollars nL4N42N0OT

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0QK

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières du cuivre progressent grâce à la hausse des cours du métal rouge après l'accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0RE

** Traws Pharma Inc TRAW.O :

BUZZ - Recul après que le régulateur britannique a bloqué un essai clinique crucial sur un médicament contre la grippe

nL4N42N0RP

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions des cryptomonnaies en hausse alors que le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines nL6N42N0U0

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

** Carnival Corp CCL.N :

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les actions du secteur du voyage en hausse après l'accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre nL6N42N0T9

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Le titre recule alors que Knox Lane envisage de réduire sa participation nL6N42N0UI

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Bondit en pré-ouverture après une entrée en bourse fracassante nL4N42N0VM

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - En hausse après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours nL6N42N0UT

** Bandwidth Inc BAND.O :

BUZZ - En baisse suite à un accord de dette convertible de 275 millions de dollars nL6N42N0VL

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - Va céder son activité de réservation de restaurants à American Express; le titre bondit nL4N42N0Y0

** PTC Therapeutics Inc PTCT.O :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une dette convertible de 500 millions de dollars nL6N42N0WJ

** Fox Corp FOXA.O :

BUZZ - Chute du cours de l'action après l'annonce d'un accord de 22 milliards de dollars pour la plateforme de streaming Roku nL4N42N10E

** Elicio Therapeutics Inc ELTX.O :

BUZZ - Chute après l'échec du vaccin contre le cancer du pancréas à atteindre l'objectif principal de l'essai

nL4N42N111

** Comtech Telecommunications Corp CMTL.O :

BUZZ - En hausse après la vente de certaines activités de télécommunications par satellite pour 157,5 millions de dollars

nL4N42N121

** Fiserv Inc FISV.O :

BUZZ - Le titre recule; Georgakopoulos nommé directeur général nL4N42N14C

** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O :

BUZZ - Chute après l'abandon du développement d'un médicament contre la dépression nL4N42N14Z

Valeurs associées

AIRBNB
138,3700 USD NASDAQ +4,60%
AMERICAN AIRLINE
15,6800 USD NASDAQ +4,67%
APA
35,1200 USD NASDAQ -5,13%
BANDWIDTH-A
57,6000 USD NASDAQ -11,85%
BHP GROUP SP ADR
92,320 USD NYSE +1,63%
BTC/USD
66 318,6329 USD CryptoCompare +1,59%
CARNIVAL CORP
30,755 USD NYSE +11,82%
CHEVRON
180,160 USD NYSE -3,76%
COINBASE GLB RG-A
169,7350 USD NASDAQ +6,23%
COMTECH TELECOMM
3,9500 USD NASDAQ -18,22%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 603,00 USD LME +1,36%
DELTA AIR LINES
86,660 USD NYSE +4,33%
ELICIO THERAPTCS
4,0599 USD NASDAQ -72,66%
EXXON MOBIL
139,970 USD NYSE -4,79%
FISERV INC
49,8800 USD NASDAQ -7,25%
FOX RG-A
53,9265 USD NASDAQ -18,11%
FREEPORT MCMORAN
71,400 USD NYSE +4,43%
GOLD FIELDS SP ADR
39,940 USD NYSE +9,39%
Gaz naturel
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HARMONY GOLD SP ADR
17,735 USD NYSE +11,86%
HUT 8
123,9150 USD NASDAQ +4,25%
MARA HLDGS
15,1050 USD NASDAQ +7,28%
MICRON TECHNOLOGY
1 067,7752 USD NASDAQ +8,78%
NEUMORA
1,0804 USD NASDAQ -39,30%
NEWMONT
107,390 USD NYSE +7,16%
NORW CRS LINE
20,360 USD NYSE +4,71%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,365 USD NYSE -3,81%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,7450 USD NASDAQ +2,63%
PATTERN GRP RG-A
18,4450 USD NASDAQ -12,00%
PTC THERAPEUTICS
72,5500 USD NASDAQ -3,45%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
80,32 USD Ice Europ -4,72%
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27,8150 USD NASDAQ +4,53%
RYL CARIBBEAN CR
313,485 USD NYSE +6,53%
SIBANYE SP ADR
10,935 USD NYSE +10,85%
SOUTHERN COPPER
199,940 USD NYSE +5,33%
SOUTHWEST AIRLIN
47,030 USD NYSE +3,43%
SPACEX
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TRAWS PHARMA
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