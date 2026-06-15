LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Actions du secteur des cryptomonnaies, actions du secteur du voyage, Micron

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Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre en Iran et à rouvrir le détroit d'Ormuz, la baisse des prix du pétrole ayant apaisé certaines craintes inflationnistes, ce qui a conforté les anticipations d'un resserrement monétaire moins agressif de la part de la Fed. .N

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en hausse après l'accord préliminaire du Golfe nL4N42N0KV

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines reculent alors que le prix du pétrole baisse suite à l'accord au Moyen-Orient nL4N42N0LZ

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - En hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord WBD de 110 milliards de dollars nL4N42N0OT

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0QK

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières du cuivre progressent grâce à la hausse des cours du métal rouge après l'accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0RE

** Traws Pharma Inc TRAW.O :

BUZZ - Recul après que le régulateur britannique a bloqué un essai clinique crucial sur un médicament contre la grippe

nL4N42N0RP

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions des cryptomonnaies en hausse alors que le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines nL6N42N0U0

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

** Carnival Corp CCL.N :

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les actions du secteur du voyage en hausse après l'accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre nL6N42N0T9

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Le titre recule alors que Knox Lane envisage de réduire sa participation nL6N42N0UI

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Bondit en pré-ouverture après une entrée en bourse fracassante nL4N42N0VM

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - En hausse après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours nL6N42N0UT

** Bandwidth Inc BAND.O :

BUZZ - En baisse suite à un accord de dette convertible de 275 millions de dollars nL6N42N0VL

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - Va céder son activité de réservation de restaurants à American Express; le titre bondit nL4N42N0Y0

** PTC Therapeutics Inc PTCT.O :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une dette convertible de 500 millions de dollars nL6N42N0WJ

** Fox Corp FOXA.O :

BUZZ - Chute du cours de l'action après l'annonce d'un accord de 22 milliards de dollars pour la plateforme de streaming Roku nL4N42N10E

** Elicio Therapeutics Inc ELTX.O :

BUZZ - Chute après l'échec du vaccin contre le cancer du pancréas à atteindre l'objectif principal de l'essai

nL4N42N111

** Comtech Telecommunications Corp CMTL.O :

BUZZ - En hausse après la vente de certaines activités de télécommunications par satellite pour 157,5 millions de dollars

nL4N42N121

** Fiserv Inc FISV.O :

BUZZ - Le titre recule; Georgakopoulos nommé directeur général nL4N42N14C

** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O :

BUZZ - Chute après l'abandon du développement d'un médicament contre la dépression nL4N42N14Z