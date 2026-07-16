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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Abbott, Citizens Financial, Lululemon Athletica
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

16 juillet - Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant de nouveau fléchi, tandis que les investisseurs décortiquaient les dernières données économiques à la recherche d'indices sur la santé de l'économie. .N

** Space Explorations Technologies Corp SPCX.O : ** Rocket Lab Corp RKLB.O :

À LA UNE - Piper Sandler lance la couverture des entreprises liées au secteur spatial nL6N43I0DW

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice pour 2026 nL4N43I0VX

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Le titre s'envole après la publication d'un article indiquant que Lilly serait sur le point de conclure un accord de rachat nL4N43I0PN

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Baisse des actions cotées au NYSE; le fabricant de puces s'engage à investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis nL4N43I0Q1

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Chute suite à l'émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N43I0N4

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la recommandation sur Nutrien à “conserver” en raison de perspectives moins favorables pour le secteur des engrais nL4N43I117

** Abbott Laboratories ABT.N :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel grâce à la demande de dispositifs cardiaques nL4N43I11I

** Citizens Financial Group Inc CFG.N :

BUZZ - En hausse après une forte progression de son bénéfice au deuxième trimestre nL4N43I156

** Etsy Inc ETSY.N :

BUZZ - En baisse après que BTIG a abaissé la note du titre à “neutre” en raison d'un potentiel de hausse limité nL6N43I0QO

** ManpowerGroup Inc MAN.N :

BUZZ - Bondit après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N43I0N4

** SharonAI Holdings Inc SHAZ.O :

BUZZ - En hausse; signe un contrat de 1,32 milliard de dollars pour des services de cloud computing nL4N43I15J

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - En baisse après que Truist a abaissé sa recommandation à “vendre” nL6N43I0S3

** Distribution Solutions Group Inc DSGR.O :

BUZZ - En forte hausse après l'accord de privatisation conclu avec LKCM Headwater nL4N43I16K

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89,290 USD NYSE 0,00%
AST SPCEMOBILE RG-A
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CITIZENS FINL GR
71,130 USD NYSE 0,00%
DISTR SOL GRP
27,4800 USD NASDAQ 0,00%
LAWSON PRODUCTS
37,5600 USD NASDAQ -7,08%
LULULEMON ATHL
117,4200 USD NASDAQ 0,00%
MANPOWERGROUP
39,010 USD NYSE 0,00%
NUTRIEN
68,325 USD NYSE 0,00%
ROCKET LAB
76,2000 USD NASDAQ 0,00%
SHARONAI HLDG
70,6300 USD NASDAQ 0,00%
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TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
419,670 USD NYSE 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
418,580 USD NYSE 0,00%
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