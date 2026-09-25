LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-3M, CoreCivic, Almonty Industries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street s’apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, l’optimisme lié à l’intelligence artificielle ayant compensé les inquiétudes concernant les prix élevés du pétrole et la hausse des rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs suivaient de près les chances d’un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. .N

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un accord de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic nL4N45H0ET

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Recul; KeyBanc abaisse sa note en raison d'inquiétudes concernant le haut débit et les parcs d'attractions nL4N45H0IC

** Twilio Inc TWLO.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse de la recommandation de HSBC à "réduire" en raison de doutes sur la monétisation de l’IA nL4N45H0K1

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Bernstein relève sa note sur 3M, invoquant des perspectives de croissance et de valorisation plus solides

nL6N45H0MC

** Costco Wholesale Corp COST.O :

BUZZ - Le titre recule, les courtiers abaissent leur objectif de cours après la publication des résultats trimestriels nL6N45H0EH

** Almonty Industries Inc ALM.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Stifel a lancé sa couverture avec une recommandation "acheter" nL4N45H0L0

** Delek US Holdings Inc DK.N :

BUZZ - Stabilisation après la vente d'obligations convertibles pour 400 millions de dollars nL6N45H0LK

** Nektar Therapeutics NKTR.O :

BUZZ - En hausse; un jury estime que Lilly a rompu son contrat dans le cadre d'un litige lié à un partenariat pharmaceutique nL4N45H0MM

** CoreCivic Inc CXW.N :

BUZZ - En baisse après la démission de son directeur général

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