Les marchés boursiers affichent des résultats mitigés, le Nasdaq recule ; les cours de l'or bondissent

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* Résultats mitigés pour les actions américaines; le Nasdaq en baisse

* AMD et SpaceX en baisse après la publication de leurs résultats

* L'or au comptant en forte hausse

(Dernières informations à la mi-journée aux États-Unis) par Caroline Valetkevitch et Nell Mackenzie

Les principaux indices boursiers ont évolué de manière mitigée, pratiquement à l'équilibre, mercredi, la baisse des actions de SpaceX SPCX.O pesant sur le Nasdaq .IXIC , tandis que les cours du pétrole américain ont légèrement reculé. Sur les marchés des matières premières, les cours de l’or ont atteint leur plus haut niveau en près de sept semaines à la suite des récentes négociations sur l’Iran. L’or au comptant

XAU= affichait en dernière cotation une hausse de 4,09 % à 4 242,92 dollars l’once. Les actions de SpaceX, société spécialisée dans l’IA et les satellites, ont chuté de plus de 8 %. Lors de sa toute première conférence téléphonique sur les résultats en tant que société cotée en bourse, l’entreprise a mis en avant des rendements sur investissement plus rapides que prévu grâce à ses dépenses en IA, mais les investisseurs sont restés préoccupés par la durée pendant laquelle son activité Starlink pourrait continuer à financer des investissements coûteux.

Le titre du fabricant de puces Advanced Micro Devices

AMD.O a reculé de plus de 5 %, ses résultats, bien qu’supérieurs aux estimations des analystes, n’ayant pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. Le brut américain CLc1 a reculé de 0,15 % à 75,64 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a progressé à 79,79 dollars le baril, en hausse de 0,54 % sur la journée. Une source iranienne haut placée et deux responsables régionaux ont déclaré à Reuters qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ce qui constituerait l’une des plus importantes concessions jamais accordées à l’Iran. Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York, a déclaré que les valeurs technologiques reculaient après avoir enregistré de fortes hausses. "Les valeurs technologiques ont grimpé très haut en très peu de temps", a-t-il déclaré. "Elles sont allées un peu trop loin, trop vite. Et il est tout à fait normal d’assister à quelques prises de bénéfices à ce stade, avant, je pense, de repartir à la hausse… À court terme, nous sommes simplement un peu en situation de surachat." L'indice des semi-conducteurs .SOX a reculé de 0,1 % mercredi, mais affiche toujours une hausse de plus de 7 % depuis le début de la semaine. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 424,80 points, soit 0,78 %, à 54.509,86, le S&P 500 .SPX a gagné 3,23 points, soit 0,04 %, à 7.739,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 97,21 points, soit 0,37 %, à 26.487,78. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 5,12 points, soit 0,45 %, à 1.150,81.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,04 %, atteignant de justesse un nouveau record historique. Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO , l’une des plus grandes entreprises européennes en termes de capitalisation boursière, a reculé après que les ventes décevantes de son médicament amaigrissant Wegovy ont éclipsé des résultats du deuxième trimestre nettement supérieurs aux attentes.

L'action HSBC HSBA.L a également reculé, au lendemain de la publication de ses résultats, les investisseurs assimilant les réactions des analystes face à ces chiffres. L'indice japonais Nikkei .N225 a atteint son plus haut niveau depuis le 23 juillet, tandis que le marché sud-coréen

.KS11 a poursuivi son parcours volatil, clôturant en hausse de 3,8 %. Les rendements des bons du Trésor sont restés pratiquement inchangés après l'annonce d'un refinancement trimestriel américain sans surprise. Les investisseurs sont restés attentifs aux données économiques, dont le point d'orgue sera vendredi le rapport sur l'emploi du mois de juillet. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,627 %, tandis que le rendement à 2 ans US2YT=RR plus sensible aux anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale — a progressé de 2 points de base à 4,214 %.

Les marchés ont également revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en septembre, la ramenant de 67 % à 57 %. 0#USDIRPR Le yen japonais s'est stabilisé après une intervention historique. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,03 % à 157,67.

Le Japon et les États-Unis ont lancé la semaine dernière une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour soutenir la devise. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,11 % à 99,75, tandis que l'euro EUR= a progressé de 0,13 % à 1,1544 $.