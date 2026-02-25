Les marchés asiatiques s'envolent grâce à l'amélioration de la perception de l'IA, les valeurs technologiques étant en tête des gains

Les marchés financiers asiatiques étaient en forte hausse mercredi, les valeurs technologiques de la région ayant grimpé en flèche, les investisseurs doublant leur mise sur ce qu'ils considèrent comme le pari le plus sûr sur l'intelligence artificielle (AI), tandis que le yen restait au centre de l'attention.

Le président américain Donald Trump s'est vanté des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union et a déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec Washington.

Les marchés financiers ont peu réagi à ce discours. Les marchés à terme indiquaient un début légèrement positif aux États-Unis avec le S&P 500 E-minis EScv1 en hausse de 0,07% tandis que le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 0,11%. Les contrats à terme sur l'EURO STOXX 50 STXEc1 étaient en hausse de 0,2%.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 1,76% alors qu'un certain nombre de marchés régionaux ont atteint des records.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 2,7% pour atteindre 58 853,87, son plus haut niveau historique, les gains étant tirés par les valeurs liées au secteur technologique. L'indice plus large Topix .TOPX était en hausse de 1,1% à 3 857,15.

L'indice coréen KOSPI .KS11 a augmenté de 2,6 % et s'est négocié bien au-dessus de 6 000 pour la première fois. L'indice est en hausse de 45 % depuis le début de l'année.

La pénurie mondiale de puces mémoire a fait doubler les cours des actions de Samsung Electronics 005930.KS et de SK Hynix 000660.KS depuis octobre, car les liquidités ont remonté la chaîne d'approvisionnement de l'IA jusqu'aux fabricants de puces, qui jouissent d'une énorme popularité. Le principal fabricant mondial de puces Nvidia Corp NVDA.O publie ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché américain mercredi.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI était en hausse de 0,36% et l'indice chinois CSI300 .CSI300 était en hausse de 0,3%.

L'indice australien S&P/ASX200 .AXJO était en hausse de 1% après avoir atteint un niveau record malgré la hausse des prix à la consommation en janvier, ce qui a augmenté le risque de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Le distributeur alimentaire australien Woolworths WOW.AX a enregistré sa plus forte hausse en une journée depuis 1997, bondissant de plus de 12%, après avoir publié des résultats semestriels meilleurs que prévu.

Le yen japonais JPY= est resté stable face au billet vert après avoir été en territoire positif et s'être échangé à 155,86 pour un dollar. La devise a chuté de 0,8% mardi.

Un rapport de presse a déclaré que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait fait part de ses réserves concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt au gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda, ce qui a soulevé des doutes quant à la prochaine augmentation des taux d'intérêt.

Le gouvernement japonais a nommé mercredi deux universitaires considérés par les marchés comme des reflationnistes pour rejoindre les neuf membres du conseil d'administration de la Banque du Japon, dans des nominations considérées comme un indicateur de la pensée de l'administration Takaichi sur la politique monétaire.

Ces nominations, présentées dans un document soumis au parlement, ont brièvement fait chuter le yen au-delà de 156 pour un dollar et ont stimulé le marché boursier de Tokyo.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,14% à 97,75, avec l'euro EUR= en hausse de 0,18% à 1,1792 $.

Un sondage Reuters publié la semaine dernière a montré qu'une majorité d'économistes s'attendaient à ce que la BOJ relève son taux directeur à 1% d'ici la fin du mois de juin, certains anticipant une hausse dès le mois d'avril en raison des inquiétudes croissantes concernant les pressions inflationnistes et la faiblesse du yen.

Les opérateurs évaluent actuellement à 50 % les chances d'un relèvement en avril et à 65 % les chances d'un relèvement d'ici à juin.

"Étant donné que l'on s'attendait à ce qu'elle modifie sa position sur la politique monétaire, cette dernière nouvelle ramène l'incertitude sur le marché", ont déclaré les analystes de la NAB.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,5 point de base à 4,048%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,3 point de base à 4,702%.

Le sentiment positif à l'égard du secteur de l'IA est revenu dans la nuit après que la startup Anthropic, basée à San Francisco, a dévoilé 10 nouvelles façons pour les entreprises clientes d'utiliser ses plugins d'IA, ce qui a ravivé l'enthousiasme selon lequel l'IA stimulerait les profits dans toute une série de secteurs différents.

Les cours des actions liées à l'IA ont fluctué ces dernières semaines, les investisseurs craignant que les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'IA ne se traduisent pas rapidement par des bénéfices,

Les discours prononcés mardi par Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, et Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, ont indiqué que, selon eux, le marché du travail américain pourrait commencer à se stabiliser.

"Il est évident que la plupart des membres pensent qu'il est approprié d'attendre de nouveaux progrès en matière d'inflation avant d'ajuster la politique à la baisse", ont déclaré les analystes d'ANZ.

ANZ a prédit que la Fed commencerait à assouplir ses taux au deuxième trimestre, très probablement en juin, et prévoit des réductions de 75 points de base cette année.

Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,62% à 66,04 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 71,21 dollars, en hausse de 0,62% sur la journée.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,68% à 5 182,94 dollars l'once tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,36% à 89,39 dollars l'once.