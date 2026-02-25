 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Interparfums: bénéfice net en baisse de 3% en 2025 pénalisé par les droits de douane américains
information fournie par Boursorama avec AFP 25/02/2026 à 08:00

Philippe Benacin à New York, aux États-Unis, le 5 juin 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / THEO WARGO )

Philippe Benacin à New York, aux États-Unis, le 5 juin 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / THEO WARGO )

Interparfums a annoncé mercredi une baisse de 3% de son bénéfice net à 12,6 millions d'euros en 2025, année "marquée par de nombreux facteurs exogènes pénalisant son activité", notamment "les droits de douane aux Etats-Unis".

Hors droits de douane, dont le montant s'est élevé à 7,6 millions d'euros en 2025, le résultat net retraité progresse de 2% à 132,3 millions d'euros.

"La conjoncture actuelle limite toujours notre visibilité pour l’année 2026 mais n’entame en rien notre confiance pour les exercices suivants", déclare le PDG, Philippe Benacin, cité dans le communiqué.

"En 2026, à l’aune des nombreux lancements prévus en 2027 et 2028, préparés dès cette année, Interparfums entend augmenter ses investissements et les dépenses associées, tout en conservant une marge opérationnelle élevée, sur la base de la parité euro dollar actuelle", ajoute le directeur général délégué, Philippe Santi, également cité dans le communiqué.

"L’activité du premier trimestre 2026 va être impactée par une base de comparaison élevée", prévient le groupe qui souligne une "évolution défavorable de la parité euro dollar (...) alors que la part du chiffre d’affaires libellé en dollars a dépassé les 50% en 2025", un "programme de lancements soutenu de la fin 2024 et du début 2025", et "un programme de lancements plus tardif en 2026".

Le chiffre d'affaires 2025, déjà publié, progresse de 2% à 899,2 millions d'euros. La marge opérationnelle ressort à 19,5% contre 20,2% en 2024.

L'année 2025 a "été marquée par de nombreux facteurs exogènes pénalisant son activité, notamment un contexte géopolitique et macroéconomique perturbé, une évolution très défavorable de la parité euro dollar et la mise en place des droits de douane aux Etats-Unis", souligne le groupe.

Le PDG qualifie toutefois l'exercice écoulé de "très bonne année en terme de stratégie avec l'intégration de trois nouvelles marques". Interparfums, qui produit notamment les parfums Jimmy Choo, Lacoste et Coach, a annoncé en 2025 l'acquisition des liceneces David Beckham, Nautica et Goutal.

Un dividende de 1,05 euro par action sera proposé à l'assemblée générale du 24 avril, contre 1,15 euro en 2024.

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

INTERPARFUMS
24,3600 EUR Euronext Paris -2,79%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • air liquide 2 (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide annonce le succès d'une émission obligataire
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:23 

    Air Liquide a dévoilé le succès d'une émission obligataire multi-tranches de 640 millions de francs suisses (environ 702 millions d'euros). Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe, cette opération se répartit en trois tranches ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline se sépare de ses activités de paiement en Inde
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:20 

    Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR. En parallèle, le groupe français conclura un accord ... Lire la suite

  • Le commisaire européen à l'Agriculture, Christophe Hansen, le 24 février 2026, à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )
    La PAC, pilier de l'agriculture et de la construction européennes
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:10 

    Pilier de la construction européenne et de l'agriculture du continent, la politique agricole commune (PAC) assure aujourd'hui l'essentiel du revenu de nombre d'agriculteurs. Sa renégociation en cours est un enjeu majeur, au coeur de la mission du commissaire européen ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises. Vers 08H05 GMT, dans les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank