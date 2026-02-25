Interparfums: bénéfice net en baisse de 3% en 2025 pénalisé par les droits de douane américains

Philippe Benacin à New York, aux États-Unis, le 5 juin 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / THEO WARGO )

Interparfums a annoncé mercredi une baisse de 3% de son bénéfice net à 12,6 millions d'euros en 2025, année "marquée par de nombreux facteurs exogènes pénalisant son activité", notamment "les droits de douane aux Etats-Unis".

Hors droits de douane, dont le montant s'est élevé à 7,6 millions d'euros en 2025, le résultat net retraité progresse de 2% à 132,3 millions d'euros.

"La conjoncture actuelle limite toujours notre visibilité pour l’année 2026 mais n’entame en rien notre confiance pour les exercices suivants", déclare le PDG, Philippe Benacin, cité dans le communiqué.

"En 2026, à l’aune des nombreux lancements prévus en 2027 et 2028, préparés dès cette année, Interparfums entend augmenter ses investissements et les dépenses associées, tout en conservant une marge opérationnelle élevée, sur la base de la parité euro dollar actuelle", ajoute le directeur général délégué, Philippe Santi, également cité dans le communiqué.

"L’activité du premier trimestre 2026 va être impactée par une base de comparaison élevée", prévient le groupe qui souligne une "évolution défavorable de la parité euro dollar (...) alors que la part du chiffre d’affaires libellé en dollars a dépassé les 50% en 2025", un "programme de lancements soutenu de la fin 2024 et du début 2025", et "un programme de lancements plus tardif en 2026".

Le chiffre d'affaires 2025, déjà publié, progresse de 2% à 899,2 millions d'euros. La marge opérationnelle ressort à 19,5% contre 20,2% en 2024.

L'année 2025 a "été marquée par de nombreux facteurs exogènes pénalisant son activité, notamment un contexte géopolitique et macroéconomique perturbé, une évolution très défavorable de la parité euro dollar et la mise en place des droits de douane aux Etats-Unis", souligne le groupe.

Le PDG qualifie toutefois l'exercice écoulé de "très bonne année en terme de stratégie avec l'intégration de trois nouvelles marques". Interparfums, qui produit notamment les parfums Jimmy Choo, Lacoste et Coach, a annoncé en 2025 l'acquisition des liceneces David Beckham, Nautica et Goutal.

Un dividende de 1,05 euro par action sera proposé à l'assemblée générale du 24 avril, contre 1,15 euro en 2024.