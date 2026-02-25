OPmobility améliore sa marge opérationnelle en 2025
Le chiffre d'affaires économique de l'équipementier automobile s'est tassé de 0,9% à 11,54 MdsEUR, mais avec une croissance de 1,7% hors effets de change, le groupe revendiquant une activité "particulièrement soutenue aux États-Unis et en Asie".
Affichant aussi une génération de cash-flow libre de 297 MEUR ( 20,7% par rapport à 2024), OPmobility pointe une réduction de sa dette nette à 1 409 MEUR au 31 décembre 2025, soit -167 MEUR sur un an.
Le conseil d'administration proposera, à l'assemblée générale du 23 avril, un dividende de 0,49 EUR par action au titre de 2025, correspondant à un taux de distribution de 37,7%. Le dividende sera mis en paiement le 30 avril, après approbation par l'assemblée générale.
En 2026, indépendamment de la potentielle acquisition de l'activité éclairage de Hyundai Mobis, OPmobility vise une amélioration de sa marge opérationnelle, de son résultat net part du groupe, de son cash-flow libre et de sa dette nette.
Valeurs associées
|17,2800 EUR
|Euronext Paris
|+2,13%
