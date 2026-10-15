Les marchés asiatiques s'effondrent alors que les titres liés à l'IA chutent suite à la publication de chiffres élevés de l'IPC américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le CME FedWatch, la probabilité implicite d'une hausse des taux le 28 octobre s'établit à 31,6%, contre 22,1% la veille

* Les actions de l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon reculent de 1,2%, entraînées par la chute de 5,6% du KOSPI

* Le dollar australien recule de 0,2% après la perte de 39 300 emplois en septembre

par Gregor Stuart Hunter

Les marchés ont démarré la journée sur la défensive à l'ouverture des séances en Asie jeudi, la hausse plus rapide que prévu de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ayant renforcé les anticipations d'une intervention de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année et fait baisser les actions.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 1,2%, entraîné par une chute de 5,6% du KOSPI sud-coréen .KS11 , tandis que le Nikkei 225 .N225 perdait 1,3%. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 0,3%.

"L’Asie s’apprête à connaître une nouvelle séance difficile", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. "Les contrats à terme sur le KOSPI et le Nikkei laissent présager un nouveau fléchissement du secteur technologique, l’attention se portant particulièrement sur les flux vers les ETF à effet de levier et le risque de crédit lié aux infrastructures d’intelligence artificielle."

Dans la nuit, les actions de Wall Street ont enregistré leur troisième journée de baisse consécutive après que l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis s’est accélérée plus que prévu en septembre.

Le S&P 500 .SPX a reculé de 1,1%, le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 1,9% et l’indice des valeurs des semi-conducteurs .SOX a prolongé ses pertes pour un sixième jour consécutif, la perspective d’une hausse des taux d’intérêt ayant malmené les actions d’Oracle, de CoreWeave et d’autres titres liés à l’IA, sensibles à la hausse des coûts d’emprunt.

"Si la vague de ventes initiale a été déclenchée par un IPC plus élevé que prévu, le secteur technologique a été le principal moteur de la chute d’aujourd’hui", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note. "L’IA a de nouveau constitué le principal défi… les risques de financement et les calendriers des introductions en bourse restant au cœur des préoccupations."

Les données de l’IPC ont renforcé les anticipations de hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale au cours de l’année à venir, peut-être dès la fin de ce mois. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent désormais une probabilité implicite de 31,6% d’une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, le 28 octobre, contre une probabilité de 22,1% la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a reculé de 4,4 points de base à 5,144%. Face au yen JPY= , le dollar américain a reculé de 0,2% à 157,925 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,3% à 1,1194 dollar.

Le dollar australien AUD= a reculé de 0,2% à 0,6956 dollar américain après une baisse inattendue de 39 300 emplois en septembre, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 20 000.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les discours des responsables de la Fed à Bangkok, notamment celui du président Kevin Warsh, afin d'y trouver des indices sur la prochaine décision de la banque centrale américaine, ainsi que sur les données relatives aux prix à la production et aux ventes au détail aux États-Unis, dont la publication est prévue plus tard dans la journée de jeudi. Le géant des puces d'IA TSMC

2330.TW publiera également ses résultats du troisième trimestre plus tard dans la séance asiatique.