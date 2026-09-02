Les marchés asiatiques s'effondrent alors que les affrontements entre les États-Unis et l'Iran font grimper les cours du pétrole et les rendements obligataires

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* Les contrats à terme sur le Brent progressent pour la deuxième journée consécutive, dépassant les 95 dollars le baril

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 4,8122%, son plus haut niveau depuis novembre 2023

* La banque centrale néo-zélandaise relève ses taux d'intérêt comme prévu, à 2,75%

(Refonte de l'introduction, mise à jour des marchés en Asie à la mi-journée, ajout d'un commentaire sur la RBNZ au neuvième paragraphe)

par Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mercredi après que de nouvelles frappes aériennes américaines contre l'Iran ont propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis cinq semaines et poussé le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à son plus haut niveau depuis près de trois ans, prolongeant ainsi la vague de ventes sur les marchés obligataires à l'échelle mondiale.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a chuté de 2%, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 reculait de près de 4% et que le Nikkei 225 .N225 perdait 2,9%. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 0,1%.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont prolongé leur progression pour la deuxième journée consécutive à la reprise des échanges en Asie, progressant de 0,9% à 95,45 dollars le baril après que les États-Unis ont lancé mardi une série de frappes aériennes contre l'Iran, ce qui avait auparavant propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis cinq semaines. O/R

"La menace de nouvelles perturbations dans le détroit d’Ormuz a ravivé les craintes d’inflation, provoquant une vague de ventes sur la plupart des grands marchés boursiers et un effondrement des marchés obligataires mondiaux", ont écrit les analystes de Westpac.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint un plus haut intrajournalier de 4,8122%, son plus haut niveau depuis près de trois ans, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a progressé de 2 points de base à 3,015%, poursuivant ainsi sa hausse après avoir atteint plus tôt cette semaine son plus haut niveau depuis trois décennies.

"Le mois de septembre a démarré sur une note instable, les obligations d'État des marchés développés ayant continué à faire l'objet d'une vague de ventes", ont écrit les analystes de DBS.

"Préparez-vous à un mois volatil, car les rendements élevés suscitent l’inquiétude dans toutes les classes d’actifs", ont-ils ajouté. "Si la chute des obligations ne s’enraye pas, les décideurs politiques devront probablement recourir à des mesures plus agressives pour plafonner les rendements."

Le dollar néo-zélandais a reculé de 1% à 0,5834 dollar américain après que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base à 2,75%, comme prévu par les marchés, bien que le ton accommodant du communiqué de la banque centrale ait pesé sur la devise.

"La RBNZ a relevé ses taux comme prévu, mais a tempéré les anticipations d’un nouveau resserrement", ont écrit les analystes de Capital Economics. "Le message semblait un peu moins belliciste qu’auparavant."

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,1% à 99,79, son plus haut niveau depuis le 17 août.

Dans la nuit à Wall Street , le S&P 500 .SPX a reculé de 0,7% et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 1%, la hausse des rendements des obligations d’État ayant pesé sur les actions.

Ces baisses interviennent alors que les données publiées mardi par l’Institute for Supply Management ont montré que l’activité manufacturière américaine s’était modérée en août dans un contexte de ralentissement des nouvelles commandes, tout en restant en phase d’expansion.

Les opérateurs estiment que la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion, dans deux semaines, même si une hausse n’est pas certaine.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent sur une probabilité implicite de 67% d’une hausse de 25 points de base des taux d’emprunt de référence lors de la réunion de deux jours de la banque centrale américaine qui s’achèvera le 16 septembre, contre 39,6% il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L'or reculait de 0,6% à 4.304,64 dollars l'once, tandis que le bitcoin cédait 0,1% à 77.340,50 dollars et que l'ether perdait 0,5% à 2.407,01 dollars.