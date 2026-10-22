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Les marchés asiatiques reculent alors que les investisseurs évaluent les résultats des entreprises technologiques et suivent les tensions dans le Golfe
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 04:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les bons résultats de SpaceX et Meta ne parviennent pas à faire remonter les marchés boursiers asiatiques

* Les inquiétudes concernant le financement de l'IA persistent

* Les cours du pétrole restent élevés dans un contexte d'incertitudes dans le Golfe

par Jiaxing Li

Les marchés boursiers asiatiques ont peiné à se maintenir à flot en début de séance jeudi, l’optimisme suscité par les résultats des entreprises technologiques n’apportant qu’un soutien éphémère face aux inquiétudes persistantes concernant l’IA et à l’incertitude qui règne dans le Golfe.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 0,2 %, en passe d'enregistrer une quatrième semaine consécutive de baisse. L'indice boursier japonais Nikkei .N225 a cédé ses gains initiaux pour clôturer en baisse de 0,4 %, tandis que les actions coréennes .KS11 reculaient de plus de 1 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500, reculaient de 0,4 % à 7 765,8. Dans la nuit, le Nasdaq, à forte composante technologique, a permis à Wall Street de clôturer en hausse , les résultats meilleurs que prévu des poids lourds du marché ayant contribué à apaiser certaines inquiétudes concernant la pérennité et la rentabilité des investissements massifs dans l’intelligence artificielle.

SpaceX SPCX.O a enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse, Meta META.O a annoncé un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes, tandis que le fabricant de serveurs d’IA Super Micro SMCI.O a prévu un chiffre d’affaires trimestriel et une marge bénéficiaire dépassant tous deux les estimations.

Cependant, le projet de Meta d’émettre des actions ordinaires de classe C sans droit de vote a relancé le débat sur les dépenses en matière d’IA.

« Il y a beaucoup de bruit en ce moment et les investisseurs sont encore en train d’assimiler les résultats de ce matin », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

« De plus, nous n’en sommes vraiment qu’au début de la partie la plus importante de la saison des résultats, qui coïncide avec le moment où les investisseurs doivent faire face à l’incertitude liée à la prochaine décision de la Fed, aux risques géopolitiques et aux élections de mi-mandat aux États-Unis. »

Signe d’un appétit pour le risque modéré, le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 4,2 points de base à 5,1065 %, tandis que celui des bons à 30 ans

US30YT=RR s’est établi à 5,3968 %, son plus bas niveau depuis une semaine.

Dans le même temps, le Brent LCOc1 a progressé de 1,1 % à 110,03 dollars le baril, proche de son plus haut niveau depuis cinq mois. Les États-Unis ont ordonné à leurs diplomates de quitter l’Arabie saoudite en raison des frappes des Houthis, tandis que le New York Times a rapporté que les armées américaine et israélienne avaient élaboré des plans spécifiques en vue de nouvelles attaques contre l’Iran après les élections de mi-mandat américaines, qui auront lieu le 3 novembre.

Sur le marché des devises, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises d’autres principaux partenaires commerciaux, a reculé à 102,2. L’euro EUR= est resté pratiquement inchangé à 1,1231 dollar.

Le yen JPY= est également resté stable à 158,125, après que le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a signalé qu’il était prêt à relever les coûts d’emprunt. Le won coréen KRW= est resté stable à 1 325,9, après que la Banque de Corée a laissé son taux d’intérêt de référence inchangé à 3,00 % jeudi.

L'or XAU= s'est légèrement affaibli à 4 115,5 dollars l'once. GOL/

Le bitcoin BTC= reculait de 0,4 % à 84 284,05 dollars, tandis que l'ether ETH= perdait 0,6 % à 2 476,34 dollars.

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