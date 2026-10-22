Des pirates informatiques liés à la Chine ont compromis ConnectWise et ciblé des centaines d'organisations dans le cadre d'une cyberattaque mondiale, selon Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine au paragraphe 4)

Un groupe de pirates informatiques lié à l’État chinois a utilisé un outil de test d’intrusion basé sur l’intelligence artificielle pour compromettre la société de services informatiques ConnectWise dans le cadre d’une campagne qui visait des centaines d’organisations à travers le monde, a déclaré Microsoft mercredi.

D’après l’analyse de Microsoft et les éléments de preuve dont dispose ConnectWise, “il semble qu’un groupe lié à l’État chinois soit responsable de l’attaque contre ConnectWise Cloud Backup”, a déclaré Manny Rivelo, directeur général de ConnectWise, dans un communiqué séparé .

M. Rivelo a précisé que ConnectWise “a circonscrit les connexions des applications affectées et rétablit les services par étapes contrôlées”, et que “ces mesures ne suppriment pas les accès non autorisés qui auraient déjà pu être établis au sein des environnements individuels des clients, ce qui nécessite un examen distinct”.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a déclaré que la Chine “s’oppose aux activités de piratage informatique et les combat conformément à la loi. Parallèlement, nous nous opposons aux campagnes de dénigrement et aux attaques contre la Chine sous prétexte de problèmes de cybersécurité”.

Les pirates, que Microsoft identifie sous le nom de Storm-0940, ont utilisé un framework open source de tests d’intrusion appelé ARTEX pour mener cette campagne, a indiqué Microsoft.

Il existe de nombreux outils utilisés pour effectuer des tests d’intrusion, une forme de test légitime de la sécurité des réseaux ou des services. ARTEX permet aux utilisateurs d’utiliser n’importe quel modèle d’IA pour automatiser diverses tâches de test d’intrusion et peut être configuré pour exécuter des tâches autonomes, notamment la reconnaissance et l’exfiltration de données, a précisé Microsoft.

L’attaque visait des organisations issues de divers secteurs, notamment l’aérospatiale, la défense, l’automobile, l’industrie chimique, l’énergie, les services financiers, les administrations publiques, le secteur juridique, l’industrie manufacturière, les médias, l’armée, les semi-conducteurs, les logiciels, les technologies, les groupes de réflexion et les organisations à but non lucratif, a déclaré Microsoft.

Bien que la majorité des attaques n’aient pas abouti, a précisé Microsoft, Storm-0940 a réussi à s’assurer une persistance privilégiée dans le cloud — c’est-à-dire un accès de haut niveau pouvant perdurer même après des opérations de nettoyage — au sein de nombreuses organisations en très peu de temps.