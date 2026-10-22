Tesla prévoit de commercialiser ses robotaxis “Cybercab” d'ici la fin de l'année, malgré l'enquête fédérale

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* Tesla prévoit de commencer modestement cette année avant d'augmenter progressivement les livraisons et le parc de Cybercab, explique M. Moravy

* La NHTSA examine la conformité du Cybercab aux normes fédérales exigeant des commandes manuelles

* Tesla prévoit d'étendre son service de VTC Cybercab à Dallas le mois prochain, selon M. Elluswamy

par Abhirup Roy

Tesla TSLA.O prévoit de commencer à commercialiser ses robotaxis Cybercab auprès du grand public d’ici la fin de l’année, a déclaré mercredi son directeur de l’ingénierie, alors même que l’agence américaine de sécurité automobile enquête sur ces véhicules dépourvus de commandes manuelles, pourtant généralement exigées par la réglementation fédérale.

Ces véhicules dorés à deux places – dotés de portes papillon et se conduisant de manière autonome sans volant, pédales ni rétroviseurs – constituent l’un des principaux paris misés par le directeur général Elon Musk dans le cadre de son ambition de transformer le constructeur de véhicules électriques en une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle et la robotique.

“À mesure que Tesla se développe, nous livrerons principalement à nos clients des véhicules entièrement autonomes, et les Cybercabs seront les premiers”, a déclaré Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla, aux analystes après la publication des résultats du troisième trimestre.

“Nous essayons de mettre les Cybercabs à la disposition des clients d’ici la fin de cette année, en 2026”, a-t-il ajouté. “Comme nous commençons modestement cette année et que nous acquérons de l’expérience… en matière de livraison, de propriété et de gestion de flotte de véhicules autonomes entre les mains des clients, nous continuerons à développer cette activité.”

Après des années de promesses non tenues de la part de Musk, Tesla a commencé à proposer des trajets payants avec une petite flotte de Cybercabs à Austin, au Texas, au début du mois dernier, au milieu d’un engouement des fans et des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Quelques heures plus tard seulement, l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé avoir ouvert une enquête sur les Cybercabs afin d’évaluer comment Tesla avait déterminé que ces voitures étaient conformes à la réglementation fédérale en matière de sécurité automobile.

Ces réglementations, rédigées il y a plusieurs décennies pour les véhicules conduits par des humains, exigent des commandes manuelles et limitent la mise en service commerciale des véhicules conçus sans celles-ci.

Contrairement à la plupart des autres pays, où les nouveaux modèles de véhicules et les nouvelles technologies doivent obtenir une autorisation réglementaire avant leur lancement, les constructeurs automobiles américains peuvent les mettre en circulation sur la voie publique en certifiant eux-mêmes qu’ils respectent les normes fédérales.

La NHTSA a refusé de commenter. L’agence a déclaré le mois dernier qu’elle examinait les fondements de la certification du Cybercab par Tesla et dans quelle mesure l’entreprise avait estimé que certaines normes n’étaient pas applicables à ce véhicule. Tesla a jusqu’au 30 octobre pour répondre à l’agence.

La NHTSA a proposé des modifications aux normes de sécurité fédérales afin d’autoriser les véhicules autonomes conçus sans commandes manuelles. Tant que ces modifications ne seront pas finalisées, les normes existantes resteront en vigueur, a précisé la NHTSA.

DÉPLOIEMENT DU CYBERCAB

“Je pense que l’essentiel, pour nous, est de nous assurer que nous disposons de toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour pouvoir commencer à déployer les Cybercabs dès que nous serons en mesure de les produire”, a déclaré Ashok Elluswamy, responsable de l’IA chez Tesla, lors de la conférence téléphonique.

Cela mis à part, “la production à grande échelle ne poserait pas vraiment de problème”, a-t-il ajouté, précisant que le Cybercab était “l’un des produits les plus faciles” à produire en série.

Le Cybercab fait partie du réseau de robotaxis de Tesla, qui comprend des Model Y autonomes, dont certains sont équipés de surveillants humains. À terme, Tesla a l’intention de faire du Cybercab le principal modèle de véhicule sans conducteur opérant au sein d’un réseau de robotaxis plus vaste.

Tesla prévoit d’étendre le service Cybercab à Dallas le mois prochain, a indiqué M. Elluswamy.

Ce véhicule appartiendra toutefois principalement à Tesla et sera utilisé pour son service de VTC, a précisé M. Musk.