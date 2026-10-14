Les marchés asiatiques progressent légèrement alors que la vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs s'atténue

par Jiaxing Li

Les actions asiatiques ont légèrement progressé mercredi, les titres liés à l'intelligence artificielle ayant trouvé un peu de répit après une vague de ventes, tandis que les gains ont été tempérés par la hausse des cours du pétrole et la prudence qui règne avant la publication des données sur l'inflation américaine plus tard dans la journée.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,8 % après avoir atteint son plus bas niveau en dix semaines lors de la séance précédente. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont gagné 0,3 %, tandis que les contrats à terme européens ont progressé de 0,4 %.

Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ont récupéré une partie de leurs pertes de la séance précédente , le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS progressant de 2,4 % et SK Hynix 000660.KS de 0,8 % en Corée du Sud. Le taïwanais TSMC 2330.TW a gagné 1,4 % et l'investisseur dans l'IA SoftBank 9984.T a rebondi de 3,4 %.

« Les investisseurs continuent de privilégier résolument le secteur technologique », notamment les secteurs des semi-conducteurs et du matériel informatique, les inquiétudes concernant les valorisations élevées s'étant apaisées, a indiqué Bank of America dans une enquête menée auprès de gestionnaires de fonds asiatiques.

Le climat est toutefois resté prudent, les cours du pétrole ayant augmenté en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique après que deux navires ont été touchés dans le détroit d'Ormuz et que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu'ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires.

Le brut américain CLc1 a légèrement progressé de 0,6 % à 94,70 dollars le baril. Le Brent LCOc1 a grimpé à 106,27 dollars le baril, s'établissant près de son plus haut niveau depuis deux semaines.

Signe supplémentaire d'aversion au risque, les obligations à long terme ont progressé, les investisseurs recherchant la sécurité. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR s'est stabilisé à 5,204 % après avoir atteint son plus bas niveau en près de deux semaines, tandis que celui des bons à 30 ans US30YT=RR s'est maintenu à 5,553 % après trois jours de baisse.

À Wall Street, dans la nuit, les valeurs bancaires américaines ont perdu du terrain après la publication de résultats trimestriels mitigés par Citigroup C.N et ses concurrents, ce qui a pesé sur l'ensemble des marchés.

Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,2 % à 7 873,5.

ATTENTE DES CHIFFRES DE L'IPC

Les acteurs du marché attendaient les données de l'indice des prix à la consommation américain USCPF=ECI plus tard dans la journée de mercredi, dans l'espoir d'en tirer des indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Les économistes estimaient que l'inflation globale s'était accélérée pour atteindre 3,6 % en glissement annuel en septembre en raison du rebond des prix de l'énergie, l'IPC sous-jacent progressant de 0,2 % en glissement mensuel.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que la Fed pourrait devoir relever son taux directeur une nouvelle fois cette année pour freiner l'inflation, mais qu'il ne voyait pas la nécessité de nouvelles hausses en 2027. Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs tablaient sur une probabilité d'environ 22 % d'une hausse des taux d'intérêt en octobre avant la publication des chiffres de l'IPC.

« Plusieurs membres du FOMC ayant laissé entendre qu'une pause était probable ce mois-ci dans un contexte de modération de la création d'emplois, nous doutons que les chiffres de l'inflation soient suffisamment élevés pour modifier sensiblement les probabilités d'une hausse », a déclaré Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS, dans une note.

L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution du billet vert par rapport aux devises de certains de ses principaux partenaires commerciaux, s'est établi à 102,17. L'euro EUR= est resté pratiquement inchangé à 1,1202 $.

Par ailleurs en Chine, les données publiées mercredi ont montré que les prix à la production avaient progressé à leur rythme le plus rapide depuis plus de quatre ans, tandis que l'inflation à la consommation avait légèrement augmenté le mois dernier, la hausse des prix du pétrole et des matières premières ayant fait grimper les coûts, même si la faiblesse de la demande intérieure a permis de contenir les pressions inflationnistes générales.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))