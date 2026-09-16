Les marchés asiatiques démarrent la séance dans la nervosité avant la décision de la Fed

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par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont enregistré de légers gains mercredi à l'ouverture des marchés asiatiques, la hausse des rendements obligataires mondiaux et des cours du pétrole ayant marqué une pause dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine attendue plus tard dans la journée.

L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , a oscillé entre hausses et baisses après avoir reculé pendant quatre séances consécutives, pour finalement clôturer en hausse de 0,2 %, tiré par un gain de 0,8 % des actions coréennes .KS11 . Les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500 EScv1 ont légèrement progressé de 0,1 %.

Dans la nuit à Wall Street , le S&P 500 .SPX a chuté de 0,5 %, enregistrant ainsi sa deuxième journée consécutive de baisse, alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignait son plus haut niveau depuis 2007.

"Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse cette nuit, la hausse des rendements des bons du Trésor, un nouveau bond du prix du brut et le débat polarisé autour du rythme de développement de l'IA ayant plongé le marché dans un climat de prudence", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney.

Le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans a reculé de 0,8 point de base à 4,9875 % lors des échanges asiatiques, après avoir franchi mardi la barre des 5 % pour la première fois en trois ans, dans l’attente d’une décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt et d’une conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh.

Les opérateurs estiment qu’une hausse des taux de la Réserve fédérale est quasi certaine, tablant sur une probabilité implicite de 92,4 % d’une hausse de 25 points de base lors de l’annonce de sa décision de politique monétaire, selon l’outil FedWatch du CME Group, contre 59,4 % il y a une semaine.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'échangeait à 99,656, soit près de son plus haut niveau depuis deux semaines.

Les cours du pétrole ont reculé à la reprise des échanges en Asie, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 0,6 % à 108,08 dollars le baril, après avoir progressé de 2,9 % mardi, suite à des informations provenant du secteur maritime selon lesquelles les chargements de brut au centre d’exportation de Yanbu, en Arabie saoudite, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens.

Les actifs numériques ont prolongé leur baisse après que le Sénat américain a voté mardi contre l’adoption d’une législation globale sur les cryptomonnaies soutenue par le président Donald Trump. Le bitcoin BTC= a reculé de 0,1 % à 75 816,24 dollars, tandis que l’ether ETH= a glissé de 0,2 % à 2 403,27 dollars.