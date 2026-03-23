Les marchés américains reprennent des couleurs après la décision inattendue de Trump
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:05
Donald Trump a fait état lundi de "très bonnes" discussions avec Téhéran pour une "cessation totale" des hostilités, après trois semaines de guerre au Moyen-Orient. Il a précisé que ces discussions "continueraient cette semaine". Mais des médias iraniens, citant le ministère des Affaires étrangères, ont démenti les affirmations du président américain.
Dans le détail, le chef d'Etat a indiqué après 12h, heure de Paris, "avoir ordonné au Département de la Guerre de suspendre toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours".
Détente pétrolière
Cette annonce a impacté le marché de l'énergie. Vers 17h, le prix du baril de Brent a lourdement chuté, perdant près de 7% pour s'échanger à 100,41 dollars. Le WTI perd 8,23% à 88,65 USD.
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie Fatih Birol a déclaré au Club national de la presse d'Australie à Canberra ce lundi que l'économie mondiale était confrontée à une "menace majeure" en raison de cette guerre contre l'Iran. Selon lui, l'impact combiné de la crise au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers des années 1970 et que l'effet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur les marchés du gaz.
Des médias iraniens, citant le ministère des Affaires étrangères, ont cependant démenti dans la foulée l'affirmation de Donald Trump selon laquelle des négociations étaient en cours entre Washington et la République islamique. "Il n'existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington", a rapporté l'agence Mehr, parmi d'autres médias, en citant ce ministère, ajoutant que le propos de Donald Trump visait à "faire baisser les prix" de l'énergie.
Avant le report de son ultimatum, le locataire de la Maison Blanche avait donné jusqu'à ce lundi soir à l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, menaçant de "frapper et anéantir" les centrales électriques iraniennes.
Le ministre américain des Finances Scott Bessent avait affirmé hier qu'il fallait parfois accroître les hostilités pour pouvoir parvenir ensuite à une "désescalade", pour justifier l'ultimatum du président Trump au sujet du détroit d'Ormuz.
Du côté de la cote, Accenture fait part d'un investissement dans DaVinci Commerce, un leader du commerce alimenté par l'IA agentique, "un canal en pleine émergence où les systèmes d'IA influencent de plus en plus la manière dont les produits sont découverts, évalués et achetés".
Nvidia et Emerald AI font part d'une collaboration avec AES, Constellation, Invenergy, NextEra Energy, Nscale Energy & Power et Vistra pour alimenter et faire progresser une nouvelle catégorie d'usines d'IA flexibles en tant qu'actifs du réseau électrique. Ces IA factories pourront se connecter plus rapidement au réseau et fonctionner comme des actifs énergétiques flexibles capables de soutenir le réseau, permettant ainsi de soutenir l'innovation en IA, tout en construisant un système d'alimentation plus fiable aux États-Unis.
Berkshire Hathaway a annoncé l'acquisition d'une participation de 2,49% dans Tokio Marine Holdings pour environ 1,8 milliard de dollars. L'opération sera réalisée via sa filiale National Indemnity, qui rachètera environ 48,2 millions d'actions détenues par l'assureur japonais. Dans le cadre de cet accord, Berkshire pourra augmenter sa participation jusqu'à 9,9% via des achats sur le marché, sans nécessiter l'approbation du conseil d'administration de Tokio Marine. Les deux groupes prévoient de collaborer dans la réassurance et d'explorer des opportunités d'investissement à l'échelle mondiale, notamment dans les fusions-acquisitions.
Abbott a finalisé l'acquisition d'Exact Sciences, ce qui permet au groupe de devenir le leader des segments de dépistage et de diagnostic du cancer.
Exact Sciences devient ainsi une filiale à 100 % détenue par Abbott. À la suite de la finalisation de l'acquisition, le 20 mars 2026 a été le dernier jour de négociation des actions Exact Sciences sur le marché boursier du Nasdaq.
Côté statistiques, les dépenses de construction ont reculé de 0,3% en janvier aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,1% après 0,8% en décembre.
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