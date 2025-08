Les marchés américains reculent après un début de séance prudent

(AOF) - Après une ouverture en légère hausse, les places américaines se replient à la mi-séance. Les investisseurs n’ont pas apprécié le ralentissement surprise de l’expansion de l’activité dans le secteur des services selon l’ISM qui s’est installé à 50,1 en juillet, proche de la contraction. Autre inquiétude : la menace de Donald Trump d’augmenter encore plus les taxes douanières pour les produits en provenance d’Inde afin de punir le pays pour ses importations de pétrole russe. Dans ces conditions, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 affichent des replis compris entre 0,31 et 0,42 %.

Vertex Pharmaceuticals (-17,53% à 389,50 dollars) chute lourdement au Nasdaq après l’échec d’un essai de phase 2, en parallèle de la publication de ses résultats du deuxème trimestre 2025. La société a annoncé qu’une étude phase 2 testant son candidat-médicament VX-993 contre la douleur aiguë n’a pas atteint son principal critère d’évaluation. Le traitement avec VX-993 n’a pas entraîné d’amélioration significative de la douleur après une chirurgie d’hallux valgus, une chirurgie du pied.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, l’indice PMI non manufacturier de l’ISM a été décevant. Entre les mois de juin et de juillet, il a reculé de 50,8 à 50,1, alors qu’une hausse était espérée à 51,5. Le rapport signale que malgré le ralentissement du rythme de la progression de l’activité dans le secteur des services, cet indicateur reste en expansion pour le deuxième mois consécutif. Dans le détail, l'indice d'activité des entreprises est resté en expansion en juillet, s'établissant à 52,6 %, soit 1,6 point de pourcentage de moins que le chiffre de juin (54,2 %).

Au mois de juillet, l’indice PMI de S&P Global mesurant le niveau de l’activité du secteur des services aux États-Unis a progressé plus que prévu. Il s’est élevé à 55,7 points, un plus haut depuis sept mois, contre des attentes à 55,2 points. Au mois de juin, il était à 52,9 points. L’activité commerciale a augmenté à son rythme le plus soutenu depuis le début de l’année, dans un contexte d’expansion solide.

Au mois de juin, le déficit de la balance commerciale américaine s’est élevé à 60,20 milliards de dollars, contre une prévision à 62,60 milliards de dollars. En mai, le déficit avait atteint 71,70 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Blackstone

Selon le média japonais Nikkei, Blackstone envisagerait une éventuelle acquisition de TechnoPro Holdings. Pour racheter cette société qui compte plus de 28 000 ingénieurs et chercheurs, fournissant des services techniques à plus de 2 500 clients à tout moment dans des domaines techniques, le fonds d'investissement américain pourrait débourser jusqu'à 3,4 milliards de dollars.

Caterpillar

Les ventes de Caterpillar au deuxième trimestre 2025 s'élèvent à 16,6 milliards de dollars, soit une baisse de 1% par rapport au 16,7 milliards de dollars du deuxième trimestre 2024. La diminution est principalement attribuable à une baisse des prix de 414 millions de dollars, partiellement contrebalancée par un volume des ventes plus élevé de 237 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre 2025 est de 2,86 milliards de dollars, soit une baisse de 18%, par rapport au deuxième trimestre 2024.

Marriott

Marriott a vu son bénéfice net reculer de 1%, à 763 millions de dollars, au cours du deuxième trimestre. Le bénéfice par action dilué s'est quant à lui amélioré en passant de 2,69 à 2,78 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 4,74% à 6,744 milliards de dollars. Enfin, à l'échelle mondiale, le RevPAR, le revenu par chambre disponible, a légèrement augmenté de 1,5%. Pour le reste de l'année, le géant de l'hôtellerie a ajusté certaines de ses prévisions. À taux de change constants, le RevPAR est attendu en croissance de 1,5 à 2,5 %, contre de 1,5 à 3,5 % auparavant.

Palantir

Les revenus de Palantir ont augmenté de 48% au second trimestre 2025 sur un an pour atteindre 1,004 milliard de dollars. Sur cette période, le chiffre d'affaires aux États-Unis a augmenté de 68% sur un an, pour s'élever à 733 millions de dollars. Le bénéfice net sur ce trimestre ressort à 328 millions de dollars, contre 135 millions de dollars il y a un an. Le résultat opérationnel a aussi augmenté passant de 105 millions de dollars, à 269 millions de dollars, ce qui représente une marge de 27%.

Pfizer

Au deuxième trimestre, les comptes de Pfizer se sont très nettement améliorés. Le bénéfice est passé de 41 millions de dollars à 2,91 milliards de dollars, pour un bénéfice par action ajusté et dilué de 0,78 dollar, contre 0,60 dollar un an plus tôt à la même période. Les revenus du laboratoire ont quant à eux connu une croissance de 10% sur la période d'avril à juin, pour s'élever à 14,653 milliards de dollars.

Tesla

Au mois de juillet, le marché des voitures neuves a reculé de 5%, à 140 154 unités, au Royaume-Uni. Concernant uniquement les véhicules électriques, le marché a progressé de 9,1%, à 29 825 unités, mais Tesla n'a pas profité de cette embellie. Les ventes de la marque américaine ont chuté de 59,91%, à 987 unités, sur le mois de juillet.