Toyota réduit de 16% sa prévision de bénéfice opérationnel annuel

Le logo de Toyota

Toyota Motor a réduit jeudi de 16% sa prévision de bénéfice opérationnel annuel, l'appréciation du yen et l'augmentation des droits de douane américains ayant pesé sur ses résultats financiers.

Le plus grand constructeur automobile du monde a révisé à la baisse son objectif de bénéfice opérationnel annuel, ramené à 3.200 milliards de yens 3.2 trillion (18,62 milliards d'euros) contre 3.800 milliards précédemment, en raison des répercussions des droits de douane, de la hausse des prix des matières premières et des fluctuations monétaires.

Toyota a déclaré s'attendre à ce que les droits de douane américains réduisent son bénéfice de 1.400 milliards de yens pour l'ensemble de l'exercice fiscal.

Le groupe avait précédemment estimé l'impact à 180 milliards de yens pour avril et mai, mais n'avait jusqu'à présent pas publié de prévisions pour l'ensemble de l'année.

Sur la période avril-juin, Toyota a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1.170 milliards de yens, en baisse par rapport aux 1,31 billion de yens de l'année précédente, mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 902 milliards de yens selon les données LSEG.

(Reportage Daniel Leussink, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)