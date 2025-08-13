Les marchés américains rassurés après la stabilité de l'inflation en juillet

(AOF) - Les marchés actions américains ont nettement rebondi après la publication des chiffres sur l'inflation américaine du mois de juillet. Comme en juin, l'indice des prix PCE s'est élevé à 2,7% en rythme annuel. Ces données renforcent renforcé l'espoir d'un prochain assouplissement monétaire de la part de la Fed. Les investisseurs ont, en outre, salué le prolongement de 90 jours de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones a progressé de 1,10% à 44458 points et le Nasdaq a gagné 1,39% à 21681 points.

Cardinal Health (-7,27%, à 146,32 dollars) a dévissé à la Bourse de New York après avoir dévoile des ventes en recul au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025. Le chiffre d'affaires, sur ce trimestre, s'est élevé à 60,2 milliards de dollars, soit une progression de seulement 0,5%, alors que les analystes tablaient sur 60,92 milliards de dollars. Sur douze mois, il ressort à 222,6 milliards de dollars, en repli de 1,85%. En parallèle, l'entreprise américaine de santé a également annoncé une opération de croissance externe.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,7% en juillet, en rythme annuel, contre un consensus de +2,8%, après 2,7% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 3,1% en rythme annuel, contre 3% attendu, après une hausse de 2,9% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les valeurs à suivre

Albemarle

Producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, Albemarle a annoncé des changements dans sa structure organisationnelle afin de renforcer son agilité et son efficacité. Mark Mummert devient directeur général des opérations sous les ordres de Kent Masters, PDG d'Albemarle. Dans ce rôle, il veillera à l'optimisation des ressources et à la gestion de coentreprise, ainsi que la fabrication mondiale. En outre, il supervisera les projets d'investissement et la chaîne d'approvisionnement dans un modèle opérationnel entièrement intégré. Il remplace Netha Johnson.

Intel

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a indiqué qu'il avait rencontré Lip-Bu Tan, le directeur général d'Intel, avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis a qualifié cette rencontre de " très intéressante "et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

Nvidia

Selon Bloomberg, le gouvernement chinois aurait demandé aux entreprises du pays, notamment celles liées au gouvernement et à la sécurité nationale, de ne pas utiliser les processeurs H20 du géant américain Nvidia. Les autorités de l'Empire du milieu s'inquiètent principalement du niveau de sécurité de ces puces et pourrait également en profiter pour promouvoir des produits locaux.

On Holding

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires net de On Holding a augmenté de 37,2%, à 1,47 milliards de francs suisses. La marge brute a progressé de 39,2%, à 896,1 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté est en hausse de 52,2%, à 256,1 millions de francs suisses. En revanche, le bénéfice net du fabricant suisse de vêtements de sport a diminué de 87,1%, à 15,8 millions de francs suisses. Le bénéfice par action est passé de 0,38 à 0,05 dollar sur ce semestre.

Tencent Music Entertainement

Les revenus de Tencent Music Entertainment se sont élevés à 1,18 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 17,9% d'une année sur l'autre, principalement en raison de la forte croissance des revenus des services de musique en ligne (streaming) sur un an et partiellement compensée par une baisse des revenus des services de divertissement. La marge brute a augmenté à 44,4%, contre 42% au deuxième trimestre 2024. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 416 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, soit une augmentation de 35,5% par rapport à l'année précédente.