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Les marchés américains hésitent dans l'attente d'un apaisement au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 17:08

Après une ouverture en légère hausse, les principaux indices américains évoluent en ordre dispersé ce mercredi. Les investisseurs restent suspendus à l'espoir d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, après des informations relayées par la télévision d'État iranienne évoquant la possibilité d'un compromis permettant la réouverture du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

À 17h (heure de Paris), le S&P 500 est quasiment à l'équilibre, le Dow Jones progresse de 0,5% tandis que le Nasdaq 100 recule légèrement de 0,5%.

Le climat géopolitique demeure néanmoins fragile au Moyen-Orient. Mardi, l'Iran a accusé les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines à la suite de frappes menées à proximité du détroit d'Ormuz. Malgré ces tensions persistantes, les marchés veulent croire à une désescalade après les informations faisant état de discussions autour d'un éventuel accord entre Washington et Téhéran.

Dans ce contexte, les cours du pétrole reculent nettement. Le WTI abandonne près de 3% et le Brent environ 5,5% après ces annonces, les investisseurs anticipant une possible normalisation du trafic maritime dans la région.

En l'absence de publication macroéconomique majeure ce mercredi, les opérateurs se tournent désormais vers les chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis attendus jeudi, un indicateur particulièrement suivi par la Réserve fédérale.

Du côté des valeurs, Abercrombie & Fitch progresse de 12,5% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par la bonne tenue du marché américain.

Lululemon Athletica gagne également 5% après des informations de Reuters évoquant un rapprochement entre le groupe et son fondateur Chip Wilson, susceptible de mettre fin aux tensions entre les deux parties.

Selon des sources du média Semafor, les autorités américaines de la concurrence seraient prêtes à approuver le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour un montant de 110 milliards de dollars.

Boeing avance de 1,5% après le feu vert donné par la FAA à une hausse de la cadence de production du 737.

À l'inverse, PDD perd de 11% après que le groupe chinois propriétaire de la plateforme Temu a fait état d'une baisse inattendue de ses bénéfices.

Enfin, la société de cybersécurité Zscaler chute de plus de 31% à la suite de prévisions de chiffre d'affaires jugées largement inférieures aux attentes du marché.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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