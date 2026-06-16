LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Qualcomm, Robinhood

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* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le Dow Jones ont légèrement progressé mardi, les investisseurs se concentrant désormais sur la première décision de taux d’intérêt prise sous la houlette du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, tandis que SpaceX prolongeait sa série haussière post-introduction en bourse pour un troisième jour.

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** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent nL6N42O0M5

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Leerink prévoit un potentiel de chiffre d'affaires d'environ 440 millions de dollars pour Hims & Hers dans le domaine des peptides nL4N42O0SL

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Leerink prévoit un potentiel de chiffre d'affaires d'environ 440 millions de dollars pour Hims & Hers dans le domaine des peptides nL4N42O0UF

** Huntsman Corp HUN.N :

BUZZ - Chute suite à l'opération d'achat d'actions à prix réduit d'Olin nL4N42O0V2

** Macerich Co MAC.N :

BUZZ - Baisse suite à une deuxième émission d'actions en un mois nL6N42O0QJ

** NovaBridge Biosciences NBP.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention du statut « fast-track » de la FDA pour une combinaison de médicaments contre le cancer de l'estomac nL4N42O0Y6

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 152 millions de dollars nL6N42O0RM

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse grâce à ses projets de lancement de robotaxis aux États-Unis nL4N42O0Y5

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - BofA Securities relève la note d'Exxon à « acheter » en raison des perspectives de croissance nL6N42O0S6

** Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O :

BUZZ - Plonge après des résultats décevants nL6N42O0ST

** Carnival Corp CCL.N :

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Citi relève ses objectifs de cours pour les opérateurs de croisière en raison de l'atténuation des risques géopolitiques et de la baisse des coûts du carburant

nL6N42O0SQ

** NeoGenomics Inc NEO.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 275 millions de dollars

nL6N42O0T0

** High Tide Inc HITI.O :

BUZZ - En hausse après des revenus trimestriels supérieurs aux estimations nL4N42O11I

** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :

BUZZ - En hausse après l'acceptation par la FDA américaine d'examiner un traitement contre une maladie oculaire

nL4N42O12T

** Bandwidth Inc BAND.O :

BUZZ - En baisse suite à la vente d'obligations convertibles pour 275 millions de dollars nL6N42O0U3

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Zephirin initie la couverture de SpaceX avec une recommandation « Achat » et fixe un objectif de cours à 310 $

nL6N42O0U4

** Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O :

BUZZ - Publication des résultats d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre les maladies cardiaques, chute du cours de l'action nL4N42O14S

** Microbot Medical Inc MBOT.O :

BUZZ - Le titre progresse alors qu'un contrat d'approvisionnement fédéral américain élargit la portée d'un dispositif chirurgical robotisé nL4N42O14R

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord pour la vente de Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars nL6N42O0UY

** DiaMedica Therapeutics Inc DMAC.O :

BUZZ - En hausse après que les commentaires de la FDA ont ouvert la voie à une étude sur un médicament contre la prééclampsie nL4N42O14H