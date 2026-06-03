LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-GameStop, GitLab, T1 Energy

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont marqué le pas mercredi, près de leurs plus hauts historiques, alors que la hausse des prix du pétrole pesait sur le moral des investisseurs, la recrudescence du conflit au Moyen-Orient laissant entrevoir peu de progrès dans les efforts visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis des mois.

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** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bond du chiffre d'affaires et à un plan de rachat d'actions nL4N42B0MN

** KKR & Co Inc KKR.N :

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

** Blackstone Inc BX.N :

** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains en baisse après que Partners Group a plafonné les retraits de son fonds de capital-investissement nL4N42B0T5

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - En baisse, les difficultés liées à la réduction des effectifs et aux licenciements dans le secteur technologique l'emportant sur les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre nL6N42A0K5

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Rachat de KORE Power pour 32 milliards de dollars; le titre recule nL4N42B0V4

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En baisse après que Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver" et réduit son objectif de cours

nL4N42B0VR

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Selon Canaccord, la révision de la classification des peptides par la FDA américaine pourrait accroître la part de marché de Hims & Hers nL4N42B0VS

** Macy's Inc M.N :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions annuelles optimistes nL6N42B0N3

** Thor Industries Inc THO.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N42B0X3

** Medtronic PLC MDT.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL4N42B0YO