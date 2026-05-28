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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Dollar Tree, Kohl's, les compagnies pétrolières
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir à un niveau stable jeudi, alors que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a tempéré les espoirs d'un accord de paix imminent, tandis que les investisseurs digéraient des données clés sur l'inflation. .N

** Unusual Machines Inc UMAC.N :

BUZZ - Rebond suite à des informations sur des négociations de financement, tirant vers le haut les autres entreprises du secteur des drones nL4N4250PP

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à la croissance alimentée par l'IA et à l'élargissement du partenariat avec AWS nL6N42509T

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture malgré des revenus optimistes nL6N4250FD

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du deuxième trimestre; les pressions sur les marges pèsent

nL6N4250LC

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - En baisse sous l'effet des craintes liées à l'IA et de perspectives trimestrielles mitigées nL6N4250AR

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N4250PN

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse après la divulgation d'une participation par un fonds d'investissement spécialisé dans l'IA nL4N4250RY

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Chute suite à un procès de 1,4 milliard de dollars en Australie concernant une contamination au PFAS nL4N4250RU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent reculent alors que les frappes menées par les États-Unis et l'Iran ravivent les craintes inflationnistes nL6N4250OR

** Hormel Foods Corp HRL.N :

BUZZ - En hausse après des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux prévisions nL6N4250Q8

** Modine Manufacturing Co MOD.N :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours de Modine en raison de perspectives de marges solides nL4N4250XH

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse après le rétablissement de la couverture de Zepbound par CVS nL6N4250RP

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reprennent leur rallye lié à l'IA alors que la volatilité s'accentue nL8N4250WI

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les frappes menées par les États-Unis et l'Iran ravivent les craintes inflationnistes nL6N4250SC

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - Jefferies relève la note de Dominion Energy à « acheter » et estime que la fusion avec NextEra apportera une plus-value nL6N3ZR102

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - Le titre progresse après avoir annoncé des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations

nL6N4250T6

** Peabody Energy Corp BTU.N :

BUZZ - En baisse suite à une émission d'obligations convertibles de 225 millions de dollars nL6N4250SW

** Caesars Entertainment Inc CZR.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de l'accord de rachat de Fertitta pour près de 18 milliards de dollars nL4N42513E

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Bondit grâce à la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4250TW

** NeoVolta Inc NEOV.O :

BUZZ - Recul suite à une vente d'actions de 25 millions de dollars nL6N4250V5

** Kohl's Corp KSS.N :

BUZZ - En hausse après une perte au premier trimestre inférieure aux prévisions nL6N4250U7

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - En hausse après l'acceptation par la FDA américaine de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament anticancéreux nL4N42517H

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** APA Corp APA.O :

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse après les frappes aériennes menées par l'Iran et les États-Unis

nL4N425197

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