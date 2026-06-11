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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Alibaba Group Holding, SAP, General Dynamics
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé jeudi, les investisseurs recherchant des opportunités parmi les valeurs technologiques malmenées et se montrant encouragés par les signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. .N

** Alcoa Corp AA.N :

** Rio Tinto Ltd RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N :

BUZZ - Les sociétés minières australiennes tombent à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois en raison de la faiblesse des métaux et des difficultés de la demande chinoise

nL4N42J0AI

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong atteignent leur plus bas niveau depuis 11 mois suite à des rumeurs de départ du directeur général nL1N42J07E

** SAP SE SAP.N :

BUZZ - Le secteur européen des logiciels plonge en raison du ralentissement du SaaS d'Oracle; les puces électroniques en hausse nL8N42J0H9

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En baisse en raison d'importantes dépenses prévues en IA pour 2027 et de ses projets d'endettement nL6N42J0F9

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Jefferies relève la note et l'objectif de cours de General Dynamics, soulignant sa forte croissance nL4N42J0PF

** Brand Engagement Network Inc BNAI.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement d'une activité basée sur l'IA en partenariat avec une société de coaching santé

nL4N42J0SV

** PureCycle Technologies Inc PCT.O :

BUZZ - Chute suite à des opérations sur actions et des émissions de titres convertibles d'un montant de 395 millions de dollars nL6N42J0O3

** Dana Inc DAN.N :

BUZZ - En baisse suite à l'accord de 5,1 milliards de dollars avec Eaton Mobility nL4N42J0UL

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - Bondit après avoir atteint son objectif annuel en matière d'uranium dès le milieu de l'année nL4N42J0VK

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ALCOA-WI
65,570 USD NYSE 0,00%
ALIBABA GROUP
115,430 USD NYSE -0,02%
Aluminium alloy
3 779,75 USD NYMEX -2,62%
BHP GROUP SP ADR
82,960 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
36,865 EUR Tradegate +2,83%
BRAND ENGAGE
20,0900 USD NASDAQ 0,00%
DANA
35,470 USD NYSE 0,00%
EATON CORP -NPV-
375,490 USD NYSE 0,00%
GENL DYNAMICS CO
341,060 USD NYSE -0,03%
ORACLE
203,540 USD NYSE 0,00%
PURECYCLE TECH
9,8850 USD NASDAQ 0,00%
RIO TINTO
108,600 EUR Tradegate +2,26%
RIO TINTO SP ADR
99,060 USD NYSE 0,00%
SAP AG O.N.
142,7000 EUR XETRA -4,68%
SAP SP ADR
170,320 USD NYSE 0,00%
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