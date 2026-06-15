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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Actions du secteur des cryptomonnaies, actions du secteur du voyage, Micron
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter «The Morning News Call»: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit iranien et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a fait baisser les prix du pétrole, apaisé certaines craintes inflationnistes et conforté les anticipations d'un resserrement monétaire moins agressif de la part de la Fed. .N

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en hausse après l'accord préliminaire du Golfe nL4N42N0KV

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines reculent alors que le prix du pétrole baisse suite à l'accord au Moyen-Orient nL4N42N0LZ

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - En hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord WBD de 110 milliards de dollars nL4N42N0OT

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0QK

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières du cuivre progressent grâce à la hausse des cours du métal rouge après l'accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0RE

** Traws Pharma Inc TRAW.O :

BUZZ - Recul après que le régulateur britannique a bloqué un essai clinique crucial sur un médicament contre la grippe

nL4N42N0RP

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les actions des cryptomonnaies en hausse alors que le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines nL6N42N0U0

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

** Carnival Corp CCL.N :

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les actions du secteur du voyage en hausse après l'accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre nL6N42N0T9

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Le titre recule alors que Knox Lane envisage de réduire sa participation nL6N42N0UI

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Le titre bondit en pré-ouverture après une entrée en bourse fracassante nL4N42N0VM

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - En hausse après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours nL6N42N0UT

** Bandwidth Inc BAND.O :

BUZZ - Recule après la conclusion d'un accord de dette convertible de 275 millions de dollars nL6N42N0VL

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - Va céder son activité de réservation de restaurants à American Express; le titre bondit nL4N42N0Y0

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BHP GROUP SP ADR
90,840 USD NYSE +3,19%
BTC/USD
66 277,8769 USD CryptoCompare +1,53%
CARNIVAL CORP
29,160 USD NYSE +6,02%
CHEVRON
187,200 USD NYSE +0,75%
COINBASE GLB RG-A
159,7800 USD NASDAQ 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 603,00 USD LME +1,36%
DELTA AIR LINES
83,060 USD NYSE +1,50%
EXXON MOBIL
147,010 USD NYSE +0,35%
FREEPORT MCMORAN
68,370 USD NYSE +3,09%
GOLD FIELDS SP ADR
36,510 USD NYSE +1,67%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +1,07%
HARMONY GOLD SP ADR
15,855 USD NYSE +4,14%
HUT 8
118,8600 USD NASDAQ 0,00%
MARA HLDGS
14,0800 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
981,6100 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
100,210 USD NYSE +2,73%
NORW CRS LINE
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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SOUTHERN COPPER
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SPACEX
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TRAWS PHARMA
1,2800 USD NASDAQ 0,00%
TRIPADVISOR
12,4100 USD NASDAQ 0,00%
UNITED AIRLINES
115,5200 USD NASDAQ 0,00%
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