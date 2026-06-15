LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Actions du secteur des cryptomonnaies, actions du secteur du voyage, Micron

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Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit iranien et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a fait baisser les prix du pétrole, apaisé certaines craintes inflationnistes et conforté les anticipations d'un resserrement monétaire moins agressif de la part de la Fed. .N
** American Airlines Group Inc AAL.O :
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
** Southwest Airlines Co LUV.N :
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
BUZZ - Les compagnies aériennes américaines en hausse après l'accord préliminaire du Golfe nL4N42N0KV
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
** APA Corp APA.O :
BUZZ - Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines reculent alors que le prix du pétrole baisse suite à l'accord au Moyen-Orient nL4N42N0LZ
** Paramount Skydance Corp PSKY.O :
BUZZ - En hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'accord WBD de 110 milliards de dollars nL4N42N0OT
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0QK
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les sociétés minières du cuivre progressent grâce à la hausse des cours du métal rouge après l'accord entre les États-Unis et l'Iran nL4N42N0RE
** Traws Pharma Inc TRAW.O :
BUZZ - Recul après que le régulateur britannique a bloqué un essai clinique crucial sur un médicament contre la grippe
nL4N42N0RP
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Riot Platforms Inc RIOT.O :
** MARA Holdings Inc MARA.O :
** Hut 8 Corp HUT.O :
BUZZ - Les actions des cryptomonnaies en hausse alors que le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines nL6N42N0U0
** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :
** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :
** Carnival Corp CCL.N :
** Airbnb Inc ABNB.O :
BUZZ - Les actions du secteur du voyage en hausse après l'accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre nL6N42N0T9
** Pattern Group Inc PTRN.O :
BUZZ - Le titre recule alors que Knox Lane envisage de réduire sa participation nL6N42N0UI
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :
BUZZ - Le titre bondit en pré-ouverture après une entrée en bourse fracassante nL4N42N0VM
** Micron Technology Inc MU.O :
BUZZ - En hausse après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours nL6N42N0UT
** Bandwidth Inc BAND.O :
BUZZ - Recule après la conclusion d'un accord de dette convertible de 275 millions de dollars nL6N42N0VL
** Tripadvisor Inc TRIP.O :
BUZZ - Va céder son activité de réservation de restaurants à American Express; le titre bondit nL4N42N0Y0
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