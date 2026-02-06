 Aller au contenu principal
Les marchés à terme se stabilisent après la déroute du secteur technologique ; Amazon recule en raison de l'augmentation des dépenses d'IA
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,21%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,45%

Les indices boursiers américains se sont stabilisés vendredi après une chute brutale des actions technologiques en début de semaine, tandis qu'Amazon a chuté, devenant la dernière entreprise de la Big Tech à augmenter ses dépenses pour des initiatives d'intelligence artificielle.

Amazon AMZN.O a chuté de 7,8 % dans les échanges avant bourse, après que la société ait prévu une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, s'ajoutant à la frénésie de dépenses des "Sept Magnifiques" pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Le scepticisme des investisseurs à l'égard des dépenses d'IA s'est intensifié depuis que les plans d'investissement exceptionnels de Microsoft MSFT.O , annoncés à la fin du mois dernier, ont placé les budgets d'investissement des grandes entreprises technologiques sous les feux de la rampe. Nvidia

NVDA.O , qui devrait bénéficier de dépenses plus importantes en matière d'IA et qui est la dernière société du Mag 7 à ne pas avoir publié ses résultats, a augmenté de près de 2,7 %.

Les actions du secteur des logiciels et des services de données ont commencé à retrouver leur équilibre après une semaine pénible alimentée par les craintes que les outils d'IA qui s'améliorent rapidement n'érodent la demande des entreprises traditionnelles.

ServiceNow NOW.N et CrowdStrike CRWD.O ont progressé respectivement de 2,9 % et 2,1 %. Pourtant, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS se dirigeait vers une baisse de près de 10% au cours de la semaine, sa pire performance depuis mars 2020.

"La Bourse a clairement indiqué ce trimestre qu'elle ne tolère guère les dépenses d'investissement sans les accompagner de monétisation. La consommation de trésorerie ne peut pas durer éternellement", a déclaré Ryan Lee, vice-président senior du produit et de la stratégie chez Direxion.

"Alors que de nombreux hyperscalers ont reflété l'histoire des dépenses d'investissement d'Amazon, ils ont au moins battu ailleurs. Étant donné qu'Amazon était déjà le moins performant du Mag 7 l'année dernière, ce manquement place la société dans une position précaire."

Le Nasdaq a clôturé à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois dans le cadre d'un vaste mouvement de repli des valeurs technologiques jeudi, mené par le plan d'investissement d'Alphabet GOOGL.O et une baisse continue des valeurs logicielles. L'indice des valeurs technologiques est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 10 mois.

Alphabet a glissé de 0,7% et Microsoft a gagné 1,6%. Les actions Broadcom AVGO.O et Micron Tech MU.O , toutes prises dans les courants croisés de la déroute technologique, ont augmenté de plus de 3,3 % chacune.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a chuté pour la première fois en trois jours, perdant 1,31 point à 20,46.

À 05:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 102 points, soit 0,21%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 24,5 points, soit 0,36%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 110 points, soit 0,45%.

Le S&P 500 .SPX a terminé la séance précédente à son niveau le plus bas depuis plus de deux semaines, et s'apprêtait à connaître sa pire semaine depuis plus de quatre mois.

Le commerce de l'IA, l'un des principaux moteurs de la reprise de l'année dernière, est maintenant confronté à un test de résistance important, car l'argent afflue vers des valeurs refuges défensives telles que les biens de consommation de base et les télécommunications. Cette rotation s'opère au moment même où les actifs risqués se replient, le bitcoin BTC= ayant perdu 50 % par rapport à son sommet d'octobre.

L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 ont tous deux enregistré des gains d'environ 1 % cette semaine.

Ailleurs, Roblox RBLX.N a bondi de 16,4% après que la plateforme de jeux vidéo a prévu des réservations pour l'exercice 2026 supérieures aux attentes de Wall Street.

