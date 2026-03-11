 Aller au contenu principal
Les marchés à terme de Wall Street sont en hausse, les investisseurs s'intéressent au prix du pétrole et au rapport sur l'inflation
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,19%, S&P 500 0,23%, Nasdaq 0,19%

* L'AIE annoncera sa recommandation sur les réserves de pétrole à 1300 GMT

* Le rapport sur l'inflation devrait montrer une augmentation des prix à la consommation

* JPMorgan resserre ses prêts aux groupes de crédit privés, selon un rapport

* Les actions d'Oracle augmentent grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2027

(Mise à jour des prix tout au long de l'année) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté dans des échanges agités mercredi, les investisseurs évaluant les perspectives pour les prix du pétrole brut et attendant un rapport clé sur l'inflation, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont continué à s'intensifier.

Les prix de l'énergie ont fluctué alors que les traders ont pris en compte les rapports selon lesquels l' Allemagne et le Japon envisageaient de libérer des réserves de pétrole pour stabiliser l'offre avant une décision de l'Agence internationale de l'énergie, face à l'intensification des frappes aériennes au Moyen-Orient qui sont susceptibles de bloquer le transport maritime à travers le détroit stratégique d'Ormuz pendant un certain temps.

L'Agence internationale de l'énergie devrait recommander la libération de 400 millions de barils de réserves de pétrole à 13h00 GMT.

Les remarques du président Donald Trump en début de semaine ont rassuré les marchés sur le fait que la guerre pourrait ne pas durer des mois. Les prix du pétrole, qui avaient frôlé les 120 dollars le baril en début de semaine, ont depuis chuté à moins de 90 dollars le baril.

Plus tard dans la journée, un rapport devrait montrer que les prix à la consommation ont probablement augmenté en février, les droits de douane ayant été répercutés sur les consommateurs, ce qui pourrait renforcer les inquiétudes selon lesquelles l'augmentation des coûts de l'essence pourrait alimenter l'inflation dans les mois à venir. Les taxes ont été jugées inconstitutionnelles à la fin du mois dernier.

Selon les données compilées par LSEG, les attentes d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont été repoussées de juillet à septembre.

Les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi sont susceptibles de compliquer davantage l'élaboration de la politique monétaire de la banque centrale.

"La grande préoccupation des marchés est de savoir dans quelle mesure ce choc de l'offre conduit à une inflation plus élevée, à une croissance plus faible, à des taux d'intérêt plus élevés qu'ils ne l'auraient été autrement et à une rentabilité plus faible", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

À 7:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 110 points, soit 0,23%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 15,5 points, soit 0,23%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 47,5 points, soit 0,19%.

L'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , était en baisse de 0,28 point à 24,65.

Pendant ce temps, Oracle <ORCL.N > a prédit que le boom des centres de données d'intelligence artificielle permettra à ses revenus de dépasser les estimations jusqu'en 2027, ce qui a fait grimper ses actions de 10 % dans les échanges de pré-marché.

Les valeurs des semi-conducteurs telles que Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont légèrement progressé.

Les valeurs du secteur du voyage, qui sont sensibles aux prix de l'énergie, ont été mitigées mercredi. American Airlines

AAL.O a légèrement augmenté de 0,9%, tandis que le croisiériste Carnival CCL.N était en légère hausse.

Les remarques de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed en charge de la supervision, sont attendues plus tard dans la journée et seront examinées de près pour toute orientation politique.

Les investisseurs ont également surveillé les développements dans l'espace de crédit privé.

JPMorgan Chase < JPM.N > a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et resserre ses prêts au secteur, selon un rapport.

Ares Management ARES.N a perdu 1,2%, tandis qu'Apollo Global APO.N a connu une baisse modeste.

Entre autres, la société de défense AeroVironment AVAV.O a chuté de 10,5 % après avoir prévu un bénéfice ajusté 2026 inférieur aux estimations.

Nike NKE.N a gagné 2,1% après que Barclays ait relevé le fabricant de vêtements de sport de "equal-weight" à "overweight".

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
221,5700 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
203,2300 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN AIRLINE
11,1100 USD NASDAQ 0,00%
APOLLO GLB MGMT
108,180 USD NYSE 0,00%
ARES MGT RG-A
108,660 USD NYSE 0,00%
BROADCOM
342,5800 USD NASDAQ 0,00%
CARNIVAL
26,195 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 706,51 Pts Index Ex 0,00%
JPMORGAN CHASE
288,740 USD NYSE 0,00%
KKR & CO
89,970 USD NYSE 0,00%
NASDAQ Composite
22 697,10 Pts Index Ex 0,00%
NIKE -B-
56,090 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
184,7700 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500
6 781,48 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 781,48 Pts CBOE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

