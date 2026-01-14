Les marchés à terme de Wall Street sont en baisse alors que les résultats de Bank of America et de Wells Fargo sont annoncés

Les indices des moyennes et petites capitalisations surperforment le S&P 500 jusqu'à présent en 2026

Les discours de la Fed pourraient fournir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt

Futures en baisse: Dow 0,31%, S&P 500 0,4%, Nasdaq 0,59%

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mercredi, les investisseurs digérant les bénéfices de Bank of America et de Wells Fargo, les ventes au détail et les données sur les prix à la production devant être publiées plus tard dans la journée pour donner une nouvelle lecture du pouls de l'économie.

Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 0,5 % après avoir déclaré un bénéfice plus élevé, car ses traders ont généré plus de revenus grâce à une augmentation de l'activité des clients au quatrième trimestre.

Wells Fargo WFC.N a glissé de 2% après avoir manqué les estimations de revenus du quatrième trimestre, tandis que Citigroup C.N a légèrement baissé avant ses résultats. Lundi, les dirigeants de JPMorgan JPM.N ont averti qu'une proposition de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit pourrait peser sur les consommateurs et réduire la rentabilité de l'ensemble du secteur financier.

Alors que les bureaux de Wall Street devraient bénéficier de la reprise des transactions au dernier trimestre, les investisseurs attendent également des signaux sur la qualité du crédit et le sentiment des consommateurs.

Les principaux indices de Wall Street ont marqué le pas cette semaine, après que le Dow et le S&P 500 eurent atteint des sommets, les traders attendant les résultats du quatrième trimestre pour voir s'ils répondent aux attentes élevées.

Les analystes prévoient que les sociétés du S&P 500 enregistreront une croissance moyenne des bénéfices de 8,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre, ce qui portera l'expansion du résultat net à 13,2 % pour l'ensemble de l'année 2025, selon les données de l'IBES LSEG.

À 6:47 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 153 points, soit 0,31%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 28,25 points, soit 0,4% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 153,75 points, soit 0,59%.

LES PRIX À LA PRODUCTION ET LES VENTES AU DÉTAIL SE PROFILENT

Après la hausse attendue des prix à la consommation en décembre, les investisseurs surveillent maintenant les prix à la production et les ventes au détail de mercredi, ainsi que les discours des membres votants de la Fed, John Williams, Anna Paulson, Stephen Miran et Neel Kashkari.

Pour l'instant, les taux d'intérêt devraient rester stables au cours du premier semestre, y compris lors de la réunion de janvier de la Fed, tant que l'inflation et la croissance resteront au rendez-vous. Toutefois, les opérateurs tablent toujours sur au moins deux baisses avant la fin de l'année, selon les données de LSEG.

"L'IPP fournira des indices sur les risques liés à l'IPC", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

"Les progrès vers l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed s'essoufflent. Mais les risques de hausse des prix s'estompent"

Pendant ce temps, les ministres des affaires étrangères danois et groenlandais rencontreront le vice-président américain JD Vance à la Maison Blanche plus tard dans la journée, après des semaines de menaces du président Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome du Danemark.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré les risques géopolitiques tels que le renversement du dirigeant vénézuélien par les États-Unis, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et les résultats du quatrième trimestre ayant propulsé les indices américains vers de nouveaux sommets.

Le rallye record du marché boursier montre également des signes précoces de généralisation cette année, les moyennes capitalisations du S&P 400 .IDX et les petites capitalisations du S&P 600 .SPCY surpassant les grandes capitalisations du S&P 500 .SPX depuis le début de l'année.

Palo Alto Networks PANW.O et Fortinet FTNT.O ont chuté respectivement de 3,3 % et de 2,5 % avant la cloche après que des sources ont déclaré à Reuters que les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser certains logiciels de cybersécurité américains et israéliens en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.