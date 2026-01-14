Citigroup: Le bénéfice dépasse les attentes au T4 avec la reprise des transactions

par Tatiana Bautzer et Prakhar Srivastava

Citigroup a fait état mercredi d'un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, ses activités de conseil et la reprise des transactions ayant compensé une perte de 1,2 milliard de dollars (1,03 milliard d'euros) liée ‍à la vente de ses activités en Russie.

Le bénéfice a chuté de 13% à 2,47 milliards de dollars, soit 1,19 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre. Un an plus tôt, Citigroup faisait état d'un bénéfice de 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action.

Sur une base ajustée, ‌le bénéfice est ressorti à 1,81 dollars par action, contre 1,67 dollars attendus en moyenne par les analystes selon les données de LSEG.

L'action prenait 1,3M avant la cloche.

Le conseil d'administration de Citigroup a approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital le mois dernier, ce ​qui a entraîné une perte avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée à la conversion des devises.

Le rendement des capitaux ⁠propres corporels était de 5,1% au quatrième trimestre, loin de l'objectif de 10 à 11% que s'était fixée la banque pour l'année prochaine. Si l'on exclut la perte subie par la vente de son unité russe, le rendement a été de 7,7%.

RECORD DE ⁠M&A EN 2025

À la fin de l'année 2025, Citigroup et ‍les banques américaines ont bénéficié de la reprise des fusions et acquisitions. Au second semestre, l'activité a rebondi après ⁠que les annonces des droits de douane ont pesé sur les marchés au premier semestre et que la fermeture du gouvernement américain a retardé les transactions.

La confiance retrouvée des entreprises et un contexte réglementaire plus accommodant ont incité les sociétés à conclure des accords, augmentant ainsi les revenus de conseil sur les fusions et ​les augmentations de capital.

Les honoraires de la banque d'investissement de Citigroup ont augmenté de 35% pour atteindre 1,29 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 951 millions de dollars l'année précédente.

"2025 a été une année marquée par des progrès significatifs, car nous avons démontré que les investissements que nous réalisons stimulent une forte croissance ⁠du chiffre d'affaires", a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, dans un communiqué.

Les analystes s'attendent à ce que la dynamique des transactions ​se poursuive au cours de la nouvelle année, aidée par des taux d'intérêt plus bas et un contexte réglementaire ​plus accommodant.

Le chiffre d'affaires de l'unité bancaire ​de Citi a augmenté de 78% pour atteindre 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre. La banque a également enregistré une performance record en matière de ​fusions et d'acquisitions en 2025.

Le titre Citigroup prenait 1,7% dans les échanges avant-Bourse après la ⁠publication des résultats.

LE TRADING A BRILLÉ

Les marchés sont restés volatils au quatrième trimestre, les investisseurs spéculant sur une bulle potentielle dans les actions de l'intelligence artificielle, sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et sur les tensions géopolitiques.

Le chiffre d'affaires total de Citi sur les marchés a baissé de 1% au cours du trimestre pour atteindre 4,54 milliards de dollars, sous l'effet des revenus fixes et des actions. Les revenus des marchés ont augmenté de 11% sur l'ensemble de l'année ‌par rapport à 2024.

Les fluctuations du marché stimulent souvent les revenus de transactions des banques, les clients repositionnant leurs portefeuilles.

Le revenu net d'intérêt, la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a augmenté de 14% au quatrième trimestre.

Si la baisse des taux d'intérêt peut peser sur les revenus d'intérêts nets, elle peut aussi stimuler la demande des emprunteurs.

JPMorgan Chase, concurrent de Citigroup, a battu les attentes sur son bénéfice du quatrième trimestre mardi, tandis que Bank of America et Wells Fargo ont annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés mercredi.

(Rédigé par Prakhar Srivastava à Bangalore et Tatiana Bautzer à New ‌York ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)