Les marchés à terme de Wall Street restent stables après un rallye technologique ; Powell au centre de l'attention

Futures: Dow en hausse de 0,07%, S&P 500 en baisse de 0,04%, Nasdaq stable

Boeing en hausse grâce à un accord avec l'Ouzbékistan et à une commande potentielle de la Chine

Les actions de Kenvue rebondissent, les affirmations de Trump sont repoussées

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés largement inchangés mardi après qu'un rallye axé sur la technologie a conduit Wall Street à des records de clôture pour la troisième session consécutive, tandis que les investisseurs attendent les remarques de M. Powell, président de la Réserve fédérale, sur l'économie.

Les commentaires de M. Powell pourraient être cruciaux pour façonner les attentes en matière de taux d'intérêt à un moment où les traders évaluent des signaux contradictoires de la part de la Fed, certains responsables plaidant pour des réductions mesurées à l'avenir afin de maintenir l'inflation sous contrôle.

Le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a toutefois déclaré lundi que la banque centrale risquait de trop resserrer et de nuire au marché du travail si elle se retenait, soulignant la corde raide à laquelle la Fed est confrontée pour équilibrer l'inflation et les pressions du marché du travail.

"Nous n'avons pas vraiment de trajectoire de reprise nette à partir des sommets d'inflation de 2022, parce que nous avons subi le choc des tarifs douaniers qui se produisent essentiellement au moment où l'on s'attendrait à se rapprocher de l'objectif de 2 %", a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement chez Glenmede.

"À l'heure actuelle, il semble que ce soit le marché de l'emploi qui présente le plus grand risque."

La lecture de l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global pour le mois de septembre est attendue après l'ouverture des marchés. Les commentaires de Michelle Bowman, gouverneure de la Fed, et de Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, seront également analysés.

À 6:57 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 33 points, ou 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3 points, ou 0,04%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était pratiquement inchangé.

Wall Street s'est redressée jusqu'à présent en septembre, un mois historiquement faible pour les actions, l'indice S&P 500

.SPX enregistrant une hausse de 3,6% alors que les traders tenaces naviguent dans les incertitudes entourant les politiques du président Donald Trump.

Une partie de la résilience peut être attribuée à la force des valeurs technologiques et à l'optimisme renouvelé autour du commerce lié à l'intelligence artificielle. Certains analystes se sont toutefois inquiétés des valorisations exagérées des actions.

Nvidia NVDA.O a glissé de 0,7 % dans les échanges avant bourse mardi, après avoir atteint un record intrajournalier lors de la session précédente. Le leader des puces d'IA a conclu un accord avec OpenAI pour investir jusqu'à 100 milliards de dollars et lui fournir des puces pour centres de données.

Les investisseurs seront également attentifs à d'éventuelles perturbations liées à la réglementation sur les visas H-1B, en particulier dans les entreprises technologiques américaines qui dépendent fortement de travailleurs qualifiés originaires d'Inde et de Chine. Jusqu'à présent, les valeurs à forte capitalisation ont largement ignoré ces inquiétudes.

Kenvue KVUE.N , le fabricant de Tylenol qui a été séparé de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, a augmenté de 5,7 % avant le marché, rebondissant après un plongeon de 7,5 % qui en a fait le plus grand retardataire de l'indice S&P 500 lundi.

Lundi, M. Trump a établi un lien entre l'autisme et l'utilisation des vaccins pendant l'enfance et la prise de l'analgésique populaire Tylenol par les femmes enceintes.

Boeing BA.N a gagné 2,8% avant la cloche après avoir obtenu une commande d'Uzbekistan Airways d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, tandis que les pourparlers pour une commande chinoise sont en cours.

Lam Research LRCX.O a chuté de 1,2% après que KeyBanc ait abaissé la note du fournisseur d'outils de fabrication de puces de "surpondération" à "pondération sectorielle".