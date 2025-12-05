Les marchés à terme de Wall Street restent stables alors que les traders attendent le premier rapport clé sur l'inflation depuis la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures: Dow en hausse de 0,1%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,36%

*

Warner Bros gagne après que Netflix ait accepté d'acheter la société

*

US Sept PCE à 10:00 am ET

*

HPE chute en raison de la faiblesse des revenus des serveurs d'IA

(Mises à jour avec les prix) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables ou ont légèrement augmenté vendredi, Wall Street attendant une lecture de l'inflation longtemps retardée qui pourrait influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders ont estimé à 87,2% la probabilité que la Réserve fédérale réduise les coûts d'emprunt lors de sa réunion ce mois-ci.

L'accent est mis sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle du Département du commerce, la jauge d'inflation préférée de la Fed et la première publication de données importantes depuis que la fermeture du gouvernement a gelé les statistiques officielles pendant 43 jours. Le rapport est attendu à 10 heures (heure de l'Est).

Les économistes interrogés par Reuters estiment que l'indice PCE devrait atteindre un rythme annuel de 2,8 %, soit un peu plus que les 2,7 % du mois d'août, les gains mensuels restant stables à 0,3 %.

Les données arrivent quelques jours avant ce qui s'annonce comme l'une des réunions les plus controversées de la Fed depuis des années , alors que les décideurs politiques débattent de l'opportunité de réduire les coûts d'emprunt dans un contexte de pressions persistantes sur les prix et d'un marché du travail toujours résilient.

Les indicateurs secondaires montrent peu de signes d'un ralentissement imminent de l'embauche, ce qui donne aux faucons de l'inflation de nouvelles munitions alors que la banque centrale cherche à progresser plus clairement vers son objectif de 2 %.

La Fed est prudente et met en garde contre l'hypothèse d'une trajectoire de taux fixe parce qu'elle craint que l'inflation, alimentée en partie par les droits de douane et en partie par une forte stimulation fiscale, puisse persister et augmenter, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chezCapital.com.

À 7:40 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 46 points, soit 0,1%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 13,5 points, soit 0,2% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 91,75 points, soit 0,36%.

Néanmoins, les remarques optimistes de plusieurs décideurs politiques influents ces dernières semaines ont contribué à soutenir l'appétit pour le risque.

Les investisseurs s'attendent également à ce que la Fed procède à une nouvelle baisse de taux d'un quart de point d'ici juin 2026.

"Il est peu probable que les marchés excluent une baisse des taux la semaine prochaine si l'inflation est un peu élevée. Mais cela pourrait réduire les chances à la marge et soulever des doutes quant à la trajectoire de la politique en 2026", a déclaré Kyle Rodda.

Les trois principaux indices de Wall Street ont évolué en dents de scie au cours de la séance précédente avant de terminer sans grand changement.

Les trois sont restés sur la voie de gains hebdomadaires modestes, avec l'indice de référence S&P 500 .SPX se déplaçant à environ 1% d'un record.

L'indice des petites capitalisations nationales .RUT s'est distingué en bondissant de 1,2%, surpassant le marché plus large, les traders se tournant vers les bénéficiaires de la baisse des taux d'intérêt.

Dans les échanges avant bourse, les actions de Warner Bros. Discovery WBD.O ont augmenté de 3,2 % après que Netflix

NFLX.O a accepté d'acheter les studios de cinéma et de télévision de la société, ainsi que ses actifs de diffusion en continu, pour 72 milliards de dollars.

Les actions du géant de la diffusion en continu ont baissé de 2 %.

Hewlett Packard Enterprise < HPE.N > a chuté de 9,7 % après avoir prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre, en raison d'une baisse des revenus des serveurs d'intelligence artificielle due au fait que les clients reportent leurs commandes au second semestre de l'année.

Oklo OKLO.O a chuté de 6,1 % après que l'entreprise de technologie nucléaire a dévoilé un projet de vente d'actions de 1,5 milliard de dollars .