Les marchés à terme de Wall Street chutent, le conflit au Moyen-Orient alimentant les inquiétudes sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1,45%, S&P 500 1,54%, Nasdaq 2,2%

* Téhéran jure de fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aura un impact sur les prix du pétrole

* Les investisseurs attendent les signaux de la Fed dans l'incertitude quant à une baisse des taux

* Les actions de MongoDB plongent de 27 % après que les prévisions de bénéfices ont manqué les estimations

(Mises à jour après le début des échanges avant bourse)

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mardi, les investisseurs évaluant les retombées des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et les répercussions qu'elles pourraient avoir sur l'inflation et le commerce mondial.

Téhéran a juré de fermer le détroit d'Ormuz et a déclaré qu'il tirerait sur tout navire tentant de passer, ce qui a fait grimper les prix mondiaux du brut et les tarifs des transports maritimes. Le détroit achemine environ un cinquième de la consommation mondiale totale de pétrole.

Les industries exposées aux prix du brut, telles que les compagnies aériennes et les agences de voyage , ont été freinées pour la deuxième journée. Delta DAL.N et Royal Caribbean RCL.N ont chuté d'environ 3 % chacun.

"Beaucoup dépendra du prix du pétrole", a déclaré un groupe de stratèges dirigé par Jim Reid de la Deutsche Bank. "Tout pic durable déclencherait sans aucun doute un mouvement plus significatif de réduction des risques."

Les investisseurs craignent que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation dans l'ensemble de l'économie et ne complique davantage les décisions politiques des responsables des banques centrales, déjà confrontés à des hausses de prix dues aux droits de douane.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine et les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à septembre, selon les données compilées par LSEG.

Les marchés seront à l'affût de nouveaux signaux de la part de la Fed, étant donné les récentes divisions sur la trajectoire des taux. John Williams, membre votant, Jeffrey Schmid et Neel Kashkari devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

Une série de données américaines sera publiée plus tard cette semaine, y compris les ventes au détail de janvier, les chiffres de l'emploi ADP et le rapport sur les emplois non agricoles qui est très surveillé.

À 04:28 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 707 points, ou 1,45%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 106 points, ou 1,54%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 511 points, ou 2%.

Les contrats à terme sur l'indice des petites capitalisations RTYcv1 ont reculé de 2,3 %, tandis que la jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE

.VIX , a atteint un nouveau sommet de trois mois à 25,56 points.

Les valeurs pétrolières, gazières et de défense ont été parmi les rares à avoir progressé. Occidental OXY.N a augmenté de 3 % et Cheniere Energy LNG.N a grimpé de 8 %, tandis que les actions cotées en bourse de Scorpio Tankers STNG.N ont augmenté de 2,2 %. Lockheed Martin LMT.N a gagné 1,4 %, tandis que RTX RTX.N a augmenté de 1 %.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , deux grands noms de l'intelligence artificielle, ont également baissé.

Les investisseurs américains sont également confrontés à des incertitudes quant à l'ampleur des perturbations que les modèles d'intelligence artificielle pourraient avoir sur les entreprises traditionnelles, ainsi qu'à des inquiétudes dans le domaine du crédit privé.

Les actions de MongoDB MDB.O ont plongé de 27 % après que l' éditeur de logiciels de base de données a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de la Bourse.