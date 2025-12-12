Les marchés à terme de Wall Street chutent en raison des craintes technologiques persistantes, et le dollar s'achemine vers sa troisième baisse hebdomadaire

Hausse des actions européennes, baisse des contrats à terme à Wall Street

Les investisseurs attendent la BoE, la BCE et la BOJ la semaine prochaine

Les rendements des obligations allemandes sont en passe de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mars

Les actions européennes ont augmenté vendredi, en passe d'enregistrer un troisième gain hebdomadaire, la récente baisse des taux d'intérêt de la Fed ayant soutenu le sentiment, bien que les contrats à terme de Wall Street aient indiqué une certaine prudence persistante après la chute des valeurs technologiques de la séance précédente.

Le Nasdaq a chuté jeudi après que la société d'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N ait signalé des dépenses massives et des prévisions faibles, rendant les investisseurs méfiants à l'égard des paris sur l'intelligence artificielle. Un avertissement sur les marges du fabricant de puces Broadcom AVGO.O a ajouté aux inquiétudes .

Le mouvement a eu un impact limité sur l'appétit pour le risque jeudi, le S&P 500 et le Dow atteignant toujours des records . Mais vendredi, les contrats à terme de Wall Street ont baissé pendant les échanges asiatiques et ont eu du mal à progresser pendant les échanges européens.

La Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, dans une décision partagée par 9-3, laissant les traders optimistes quant à de nouvelles réductions en 2026, même si les décideurs politiques ont signalé qu'ils mettraient en pause de nouvelles réductions pour l'instant.

A 1248 GMT, l'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,2% sur la journée, ayant atteint son plus haut niveau depuis un mois.

Le FTSE 100 était en hausse de 0,1%, le DAX allemand était en hausse de 0,2% et le CAC 40 français était en hausse de 0,5%. L'indice MSCI World Equity était en hausse de 0,2%.

Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en baisse de 0,6 %.

Ed Hutchings, responsable du bureau des taux des marchés développés chez Aviva Investors, a déclaré que les traders pourraient éviter de faire des mouvements importants vendredi, car ils se préparent aux décisions de taux de la Banque d'Angleterre, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon de la semaine prochaine.

"C'est un peu une pause après la Fed", a-t-il ajouté.

La BoE devrait réduire ses taux jeudi. La BCE devrait les maintenir, bien que les traders spéculent désormais qu'elle pourrait relever ses taux en 2026. La BoJ devrait relever ses taux après les signaux forts envoyés par le gouverneur Kazuo Ueda.

LE DOLLAR RESTE STABLE, LA LIVRE BAISSE LÉGÈREMENT SUR LES DONNÉES DU ROYAUME-UNI

Le dollar américain est resté stable, l'indice du dollar augmentant d'environ 0,2 % sur la journée à 98,527.

Cependant, il était proche du plus bas de la séance précédente, qui était son niveau le plus bas en près de huit semaines, et en passe d'enregistrer une troisième baisse hebdomadaire d'affilée.

Il a été touché par les perspectives de la Fed, moins restrictives que prévu, ainsi que par les données sur les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis, qui ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté le plus fortement en près de 4 ans et demi la semaine dernière.

L'euro était en baisse de 0,2 % à 1,1719 $ et la livre sterling était en baisse de 0,2 % à 1,3362 $, ne baissant que légèrement après des données montrant que l'économie britannique s'est contractée de 0,1 % au cours des trois mois jusqu'en décembre, à la veille du budget britannique.

Les rendements des obligations d'État allemandes ont augmenté, en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mars, alors que les traders ont commencé à évaluer une hausse des taux de la zone euro suite aux commentaires de l'influente responsable politique de la BCE, Isabel Schnabel, plus tôt dans la semaine. Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans était de 2,861%.

DE10YT=RR .

LE PÉTROLE CHUTE, LE CUIVRE ATTEINT UN NIVEAU RECORD

Les prix du pétrole ont chuté sur le site , les opérateurs s'inquiétant de la surabondance de l'offre et d'un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement au Venezuela avaient soutenu les prix du pétrole plus tôt dans la session, alors que les États-Unis se préparent à intercepter davantage de navires transportant du pétrole vénézuélien.

Les obligations d'État ukrainiennes se sont redressées après que le pays a envoyé aux États-Unis une proposition révisée pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Les investisseurs suivent également l'évolution des propositions de l'Union européenne concernant l'utilisation des avoirs russes gelés, dont une grande partie est détenue par l'institution financière Euroclear, basée à Bruxelles.

Les dirigeants du groupe de nations de la "Coalition des volontaires" ont déclaré avoir discuté des progrès concernant le plan lors d'une réunion virtuelle jeudi. La banque centrale de Russie a déclaré vendredi que le planétait illégal.

Le cuivre SCFcv1 a atteint un niveau record après que la Chine, l'un des principaux consommateurs de cuivre, a promis de maintenir une politique fiscale "proactive" l'année prochaine. L'or a atteint son plus haut niveau depuis sept semaines , aidé par la faiblesse du dollar XAU= .