Les marchés à terme de Wall Street baissent après les résultats de Walmart ; la réunion de la Fed en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,32 %, S&P 500 0,18 %, Nasdaq 0,10 %

Walmart relève ses prévisions annuelles; les actions chutent

Coty chute en raison de faibles prévisions de dépenses aux États-Unis

Boeing progresse grâce à un rapport annonçant la vente de 500 avions à réaction à la Chine

(Mise à jour des résultats de Walmart) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les indices boursiers américains ont légèrement baissé jeudi, les investisseurs analysant les résultats trimestriels du distributeur à grande surface Walmart à la recherche d'indices sur la santé du consommateur américain, avant la conférence de trois jours de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

Walmart WMT.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année fiscale, en raison de la forte demande des consommateurs de tous niveaux de revenus, qui se sont tournés vers le plus grand distributeur au monde dans un contexte de hausse des coûts des produits. Toutefois, les actions du distributeur ont chuté de 2,5 % dans les échanges avant bourse.

L'entreprise a procédé à des hausses de prix minimes par rapport à ses concurrents et a promis de maintenir des prix bas, tout en stockant des produits discrétionnaires abordables afin d'attirer davantage de clients.

Les investisseurs tentent également d'évaluer l'impact des tarifs douaniers américains sur les ventes des fêtes de fin d'année, après que les rapports d'autres détaillants tels que Target TGT.N et Home Depot HD.N aient brossé un tableau mitigé en début de semaine .

La semaine a également été marquée par une forte baisse des valeurs technologiques telles que Nvidia, AMD, Palantir et Meta, signalant les craintes des investisseurs que les actions, qui ont grimpé en flèche depuis les creux d'avril, soient désormais surévaluées, tandis que l'ingérence croissante de Washington dans le secteur a également suscité des alarmes.

Selon le Stock Trader's Almanac, le repli pourrait également résulter du fait que les investisseurs réduisent leur exposition aux actions pendant une période traditionnellement difficile pour les actions.

"Les actions pourraient être davantage exposées au risque de volatilité en raison de la chute des actions liées à l'intelligence artificielle cette semaine, qui a ravivé les doutes sur les évaluations de l'intelligence artificielle", a déclaré Raffi Boyadjian, analyste principal du marché chez le courtier XM.

"Bien que les acheteurs d'actions soient intervenus pour stabiliser le marché, il est trop tôt pour exclure un nouvel effondrement des grandes capitalisations technologiques."

Dans les échanges avant bourse, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Palantir PLTR.O étaient en légère hausse, tandis que Meta META.O glissait de 0,3 %.

À 07:17 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 145 points, soit 0,32 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 11,25 points, soit 0,18 % et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 22,25 points, soit 0,10 %.

Boeing BA.N a gagné 1,5 % après qu'un rapport ait suggéré que le fabricant d'avions était en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 jets à la Chine.

Parmi les autres marchés en mouvement, Coty COTY.N a chuté de 20 % après que le fabricant de produits de beauté ait prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis.

Le symposium annuel de la Fed devrait débuter jeudi, et Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi à 10 heures (heure de l'Est). Les traders sont à l'affût de tout commentaire du président Jerome Powell qui signalerait une baisse des taux d'intérêt en septembre suite à la récente faiblesse du marché de l'emploi.

Les minutes de la réunion de juillet de la banque centrale ont montré mercredi que les décideurs politiques avaient adopté un ton prudent et s'attendaient à ce que les taux d'intérêt actuels ne soient pas très supérieurs au niveau neutre - où l'activité économique n'est ni stimulée ni limitée.

Les traders ont réduit les chances d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt en septembre à 79 %, contre 99,9 % la semaine dernière, selon les données compilées par LSEG.

Un rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, un rapport privé sur l'activité commerciale et les remarques du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, sont également attendus jeudi.