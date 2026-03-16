Les marchés à terme de Wall Street augmentent, les valeurs technologiques progressent ; le conflit au Moyen-Orient est au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 0,49%, S&P 500 0,70%, Nasdaq 0,82%

* Meta gagne 3% après l'annonce d'une réduction de 20% de ses effectifs

* Dollar Tree prévoit des ventes annuelles faibles en raison d'un resserrement des dépenses

* La conférence de Nvidia pourrait renforcer la confiance dans l'IA

(Mise à jour des prix et ajout des résultats de Dollar Tree) par Johann M Cherian

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi, les actions de Meta figurant parmi les principaux gains après qu'un rapport a indiqué que la mégacap se préparait à des licenciements massifs liés à l'IA, même si les prix élevés du pétrole brut en raison du conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont maintenu la prise de risque sous contrôle.

Meta < META.O > a gagné 2,6 % dans les échanges avant bourse après qu'un rapport de Reuters a déclaré qu'il prévoyait de réduire de 20 % ou plus sa main-d'œuvre pour compenser les investissements coûteux dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle et se préparer à une plus grande efficacité apportée par les travailleurs assistés par l'IA.

La société mère d'Instagram rejoint des annonces similaires faites par Amazon.com AMZN.O et Block XYZ.N plus tôt cette année.

L'IA devrait également rester sous les feux de la rampe cette semaine, avec la conférence annuelle des développeurs du géant des puces Nvidia < NVDA.O > prévue plus tard dans la journée, et les résultats de Micron MU.O . Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn < 2317.TW > a également publié une forte prévision de revenus trimestriels .

"Si Jensen peut montrer que Nvidia a le matériel pour mener non seulement la construction de l'IA, mais aussi son utilisation quotidienne, cet événement pourrait être un moment clé pour renforcer la confiance dans le fait que Nvidia restera le nom déterminant dans la prochaine étape de la course à l'IA", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, qui détient des actions dans l'entreprise de puces électroniques.

Nvidia a gagné 1,1 %, tandis que Micron a augmenté de 4,4 % à la suite d'un relèvement de l'objectif de cours par la société de courtage RBC. Tesla < TSLA.O > a également gagné 1 % après que le directeur général Elon Musk a déclaré que le projet Terafab de l'entreprise visant à fabriquer des puces d'intelligence artificielle sera lancé dans sept jours.

Les investisseurs sont restés prudents car les prix du brut sont restés bloqués à 100 dollars le baril , alors que les expéditions par le détroit crucial d'Ormuz sont restées pratiquement fermées et que les demandes du président américain Donald Trump pour une coalition afin de sécuriser le passage ont semblé être vaines.

L'impact des coûts élevés de l'énergie sera probablement au centre des réunions des banques centrales dans le monde cette semaine, la Réserve fédérale devant également prendre en compte les coûts des tarifs douaniers et les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

Les taux devraient rester inchangés à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed mercredi, et les traders ont repoussé leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base à seulement après le mois d'octobre, selon les données compilées par LSEG, par rapport au mois de juillet dernier.

A 7:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 228 points, soit 0,49%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 46,5 points, soit 0,70%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 199,5 points, soit 0,82%.

LES ACTIONS AMÉRICAINES RÉSISTENT MIEUX QUE LEURS HOMOLOGUES

Les principaux indices de Wall Street ont été marqués par la volatilité depuis le début de la guerre, les opérateurs tentant d'évaluer ses répercussions sur l'économie.

Malgré les baisses enregistrées au cours des deux dernières semaines, les actions américaines se sont mieux comportées que leurs homologues mondiales, soutenues par un rebond des valeurs technologiques en perte de vitesse et par le fait que le pays est un exportateur net de pétrole.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a perdu 1,67 point à 25,52 lundi, tandis que les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, étaient en hausse de 0,8 %.

Sur le front des données, la production industrielle de février et l'indice manufacturier de la Fed de New York sont attendus plus tard dans la journée.

Par ailleurs, les hauts responsables économiques américains et chinois devaient conclure les discussions à Paris, avec des domaines potentiels d'accord dans l'agriculture, les minéraux critiques et le commerce géré qui pourraient être repris par le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin, ont déclaré des sources familières avec les discussions.

Les investisseurs surveillaient également les mouvements sur les marchés des devises, le yen japonais JPY= oscillant près de 160 pour un dollar - son niveau le plus bas depuis la dernière intervention de la banque centrale.

Les valeurs énergétiques, dont Occidental OXY.N et ConocoPhillips COP.N , ont légèrement progressé, tandis que les valeurs du voyage, dont Delta DAL.O et Norwegian Cruise

NCLH.N , sont restées stables.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont progressé de 4,2 %, le bitcoin BTC=BTSP ayant augmenté de plus de 2,7 %.

Le distributeur discount Dollar Tree DLTR.O a gagné 1% dans des échanges agités après les résultats trimestriels et les prévisions.