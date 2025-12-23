Les marchés à terme de Wall St sont en hausse avant les données du PIB

Futures: Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,04%, Nasdaq en hausse de 0,06%

Les marchés à terme de Wall Street ont progressé mardi, les investisseurs attendant la dernière série de données économiques clés de l'année pour trouver des indices qui pourraient modifier les attentes concernant les réductions potentielles des taux d'intérêt l'année prochaine.

Un rebond des valeurs technologiques et un rapport plus froid que prévu sur l'inflation en novembre ont alimenté les actions américaines au cours des trois dernières séances, amenant l'indice de référence S&P 500 .SPX à moins de 0,5 % de son record de clôture du 11 décembre.

Les données préliminaires du PIB américain , qui ont été retardées par une fermeture record du gouvernement, sont attendues à 8h30 ET. Les données du département du Commerce devraient montrer que l'économie américaine a connu une croissance rapide de 3,3 % en rythme annualisé au troisième trimestre, grâce à de solides dépenses de consommation et à des investissements commerciaux.

Elles devraient également confirmer ce que les économistes appellent une économie en forme de K, dans laquelle les ménages à hauts revenus se portent bien, tandis que les ménages à revenus moyens et faibles parviennent à peine à se maintenir à flot.

Les données relatives à la confiance des consommateurs pour le mois de décembre sont également attendues plus tard dans la journée.

Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine, tout en estimant à 18 % la probabilité que la première réduction intervienne dès le mois de janvier.

Les gains récents des actions américaines ont fait naître l'espoir d'un "rallye du Père Noël", un phénomène saisonnier au cours duquel le S&P 500 enregistre des gains au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de bourse de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, s'est maintenu à un niveau proche de son plus bas niveau en un an, à 14 points.

À 6h02 ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 2,75 points, soit 0,04%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 15,75 points, soit 0,06%, tandis que le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 1 point.

Eli Lilly LLY.N a chuté de 1,1% dans les échanges avant bourse, après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule amaigrissante de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Les actions des sociétés minières de métaux précieux cotées aux États-Unis ont poursuivi leurs récents gains, après que les prix de l'or XAU= et de l'argent XAG= ont atteint des sommets historiques face à un dollar affaibli et que les tensions géopolitiques ont stimulé la demande de valeurs refuges.

Les actions de Harmony Gold Mining HMY.N , Hecla Mining

HL.N et Endeavour Silver EXK.N ont progressé de 1,5% à 2,1%.

Le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N a bondi de 4,5 % après que le président Donald Trump a annoncé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés, qui, selon lui, seraient plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux qui ont été construits précédemment.