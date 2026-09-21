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Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont dans le vert; le Nasdaq 100 progresse d'environ 1 %

* L'indice Euro STOXX 600 progresse >1 %

* Le dollar progresse légèrement; le bitcoin s’envole >5 %; l’or recule; le brut américain baisse >2,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,97 %

21 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES « MAGNIFICENT SEVEN » RIPOSTENT

Un phénomène qui retient de plus en plus l’attention à Wall Street est le retour en force des « Magnificent Seven ». Alors que ce groupe de géants technologiques a sous-performé le marché dans son ensemble pendant une grande partie de l’année, leurs récentes performances suggèrent que les investisseurs se tournent à nouveau vers ces valeurs.

Le S&P 500 .SPX reste largement en tête depuis le début de l'année, avec une hausse de 11,8 % contre un gain de 6,8 % pour l'ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K . Sur des périodes plus courtes, cependant, les géants de la technologie ont repris le dessus. Le MAGS affiche une hausse de 2,5 % depuis le début du mois, contre une baisse de 0,5 % pour le S&P 500. L’ETF a également progressé de 9,6 % ce trimestre, contre une hausse de 2 % pour l’indice de référence. Malgré tout, le S&P 500 reste à environ 2 % en dessous de son plus haut historique à la clôture.

Ce regain de vigueur s’est manifesté vendredi, lorsque le MAGS a atteint un plus haut intrajournalier record à 71,25 dollars avant de reculer légèrement pour clôturer à 70,46 dollars. Malgré ce recul en fin de séance, l’ETF a terminé à moins de 1 % de son plus haut historique de clôture de 70,94 dollars, établi le 14 mai, tout en enregistrant une quatrième semaine consécutive de hausse.

Cette dynamique semble devoir se poursuivre lundi. Les contrats à terme sur les actions américaines affichant une nette hausse avant l’ouverture, le MAGS progresse d’environ 1 % dans les échanges avant l’ouverture. Six des sept titres des « Magnificent Seven » sont en hausse, emmenés par Meta Platforms

META.O , qui gagne 2,5 %. Apple AAPL.O est le seul titre en baisse, bien que sa perte de 0,01 % soit à peine perceptible.

Un nouveau plus haut à la clôture recentrerait l’attention des traders sur le prochain obstacle technique, proche de 73,00 $, où entre en jeu une ligne de résistance tracée à partir du plus haut d’octobre 2025. Un franchissement convaincant de ce niveau pourrait ouvrir la voie à de nouveaux gains, la prochaine ligne de résistance significative, issue du plus haut de décembre 2024, se situant juste en dessous de 82,00 $.

À la baisse, le support clé se maintient dans la zone comprise entre 66,55 $ et 65,00 $. Cette zone est renforcée par le plus bas d’août, la moyenne mobile à 200 jours et une ligne de tendance tracée à partir du plus bas d’avril 2025. Il convient de noter que cette ligne de tendance a servi de support lors des replis observés fin juin et fin juillet, ce qui en fait un niveau important à surveiller si la dynamique récente venait à s’essouffler.

(Terence Gabriel)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 14:58:36.

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