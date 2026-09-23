Les locaux d'ASCA, filiale d'Equasens, touchés par un incendie

Equasens annonce que le siège social et le site de stockage d'ASCA, sa filiale spécialisée dans le déploiement de solutions d'étiquetage électronique pour les pharmacies, ont été touchés par un incendie dont le foyer est désormais éteint.

ASCA assure l'installation d'étiquettes électroniques au sein des pharmacies. Elle compte aujourd'hui plus de 4 200 clients. Son site de Chessy, d'environ 800 m², regroupe des bureaux accueillant 25 collaborateurs ainsi que les stocks et matériels nécessaires aux installations.

Dans la soirée du 21 septembre, un incendie est survenu sur ce site. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le bâtiment ainsi que les stocks entreposés ont été détruits. Le groupe a donc mis en oeuvre son plan de continuité d'activité et mobilisé l'ensemble de ses capacités logistiques afin de reprendre les installations dans les meilleurs délais.

Les systèmes d'information d'ASCA (CRM, ERP et applicatifs métiers) ne sont pas affectés, ceux-ci étant sauvegardés et hébergés au siège d'Equasens, à Nancy. Un stock de sécurité, déjà disponible sur une autre plateforme de stockage du groupe, permettra d'assurer la continuité des opérations au cours des prochains jours.

Par ailleurs, compte tenu des livraisons à venir, la période d'interruption totale des installations devrait se limiter à quatre semaines. Les capacités et circuits logistiques du groupe sont réorganisés en conséquence, et les fabricants d'étiquettes et d'autres matériels sont mobilisés afin de lancer de nouvelles productions en urgence.