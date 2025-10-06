Les livraisons trimestrielles du fabricant de VE Lucid augmentent mais ne répondent pas aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 3)

Lucid LCID.O a fait état lundi d'un bond de 46,6% de ses livraisons au troisième trimestre, grâce à une forte demande de véhicules électriques avant l'expiration de crédits d'impôt lucratifs la semaine dernière, mais il n'a pas répondu aux attentes de Wall Street.

Le fabricant de véhicules électriques et ses rivaux s'attendent à une forte baisse des ventes au cours des trois derniers mois de l'année sans les 7 500 dollars de crédits d'impôt. Alors que certains ont réduit leurs prix et trouvé des mécanismes pour prolonger les avantages du crédit, d'autres ont réduit leurs plans de production en prévision d'un effondrement.

Lucid a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle en août et s'attend désormais à produire entre 18 000 et 20 000 véhicules cette année. Cinq analystes s'attendent à ce que l'entreprise produise environ 17 800 véhicules en moyenne, selon Visible Alpha.

L'industrie des véhicules électriques est déjà confrontée à des droits de douane élevés sur les importations de véhicules et de pièces automobiles aux États-Unis.

Lucid fabrique ses véhicules aux États-Unis, mais importe certaines pièces de l'étranger. Les véhicules de Lucid n'étaient pas éligibles aux crédits d'impôt pour les achats au comptant, mais l'entreprise a utilisé ces crédits pour proposer des contrats de location attractifs.

Lucid a livré 4 078 véhicules au cours du trimestre, alors que sept analystes s'attendaient en moyenne à 4 286 livraisons, selon Visible Alpha. Ce chiffre est à comparer aux 2 781 véhicules livrés il y a un an.

Le géant des VE Tesla TSLA.O a enregistré des livraisons trimestrielles record jeudi, tandis que Rivian RIVN.O a également battu les estimations de ventes , les consommateurs s'étant précipités pour acheter des VE avant la date limite du 30 septembre pour bénéficier de l'incitation.

La société a mis en place des offres et des remises pour renforcer l'attrait de ses berlines de luxe Air afin d'attirer les consommateurs qui ont réduit leurs dépenses importantes en raison des taux d'intérêt élevés.

Le fabricant de véhicules électriques a conclu des accords agressifs avec des entreprises nord-américaines pour s'approvisionner en minerais essentiels à la fabrication.

La fortune de l'entreprise dépend fortement du succès de son SUV Gravity récemment lancé et de la prochaine voiture de taille moyenne, qui vise un prix de 50 000 dollars, alors que l'entreprise cherche à élargir sa base de consommateurs.