 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les livraisons mondiales de smartphones au deuxième trimestre ont atteint leur plus bas niveau depuis 13 ans en raison de la pénurie de puces mémoire
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons mondiales de smartphones ont reculé de 11 % au deuxième trimestre, atteignant leur plus bas niveau pour cette période depuis 2013, la pénurie prolongée de puces mémoire ayant entraîné une hausse des prix des appareils et freiné la demande, selon les premières estimations de Counterpoint Research.

Apple AAPL.O a fait figure d’exception avec une hausse de 3 % de ses livraisons, portant sa part de marché mondiale à un niveau record de 20 % au cours du trimestre, grâce à une demande soutenue pour sa gamme d’iPhone haut de gamme et au maintien de ses prix. Cependant, les analystes s’attendent à des hausses de prix dans les mois à venir.

Voici plus de détails:

* Les prix de la mémoire ont poursuivi leur ascension, les fournisseurs ayant donné la priorité aux clients des centres de données d’IA plutôt qu’à l’électronique grand public, ce qui a contraint les fabricants à répercuter la hausse des coûts des composants sur les consommateurs par le biais d’augmentations de prix, en particulier pour les appareils d’entrée et de milieu de gamme.

* Samsung 005930.KS a repris la première place avec une part de marché de 24 %, grâce aux ventes soutenues de sa série phare Galaxy S26, à une meilleure disponibilité des produits et à des hausses de prix moins importantes sur des marchés tels que l’Inde et le Moyen-Orient.

* Xiaomi 1810.HK , Oppo et Vivo ont enregistré les baisses de livraisons les plus marquées parmi les cinq principaux fabricants de smartphones, ce qui reflète leur plus grande exposition aux appareils d’entrée et de milieu de gamme.

* Counterpoint a maintenu ses prévisions d'une baisse d'environ 14 % des expéditions mondiales de smartphones cette année et a indiqué que la pénurie de mémoire devrait persister jusqu'en 2027.

Valeurs associées

APPLE
315,3200 USD NASDAQ 0,00%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
XIAOMI CORP RG-B
2,919 EUR Tradegate -1,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une ambulance arrive au centre hospitalier universitaire de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le 11 mai 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Ebola: un nouveau patient américain soigné en Allemagne
    information fournie par AFP 13.07.2026 15:04 

    L'Allemagne a accueilli lundi dans la nuit un nouveau patient américain infecté par le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), sur demande des Etats-Unis, a indiqué le ministère de la Santé. Cette personne a atterri à Francfort (ouest) pendant la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.07.2026 15:01 

    (Actualisé avec précisions sur Meta, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse ... Lire la suite

  • Le siège d'Intel. (Crédit: Robert Noyce / Intel)
    Intel va renforcer son site de Leixlip en Irlande
    information fournie par Zonebourse 13.07.2026 14:43 

    Intel annonce un investissement de 5 MdsEUR (5,7 MdsUSD) sur son campus de Leixlip, en Irlande, afin d'étendre sa capacité de fabrication grâce à la modernisation des installations existantes et à l'installation d'équipements de pointe. "La demande mondiale pour ... Lire la suite

  • Des secouristes évacuent le corps d'une victime de l'incendie du bar Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok, le 13 juillet 2026 en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )
    Thaïlande: au moins 28 morts dans l'incendie d'un bar de Bangkok
    information fournie par AFP 13.07.2026 14:42 

    Un incendie dans un bar à la périphérie de Bangkok a fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés dimanche soir, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande de ces dernières décennies. Les musiciens qui se produisaient ont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 350,51 +0,14%
2CRSI
29,22 -4,82%
Pétrole Brent
78,73 +3,73%
GENFIT
13,28 -3,35%
TOTALENERGIES
69,85 +2,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank