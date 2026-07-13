Les livraisons mondiales de smartphones au deuxième trimestre ont atteint leur plus bas niveau depuis 13 ans en raison de la pénurie de puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons mondiales de smartphones ont reculé de 11 % au deuxième trimestre, atteignant leur plus bas niveau pour cette période depuis 2013, la pénurie prolongée de puces mémoire ayant entraîné une hausse des prix des appareils et freiné la demande, selon les premières estimations de Counterpoint Research.

Apple AAPL.O a fait figure d’exception avec une hausse de 3 % de ses livraisons, portant sa part de marché mondiale à un niveau record de 20 % au cours du trimestre, grâce à une demande soutenue pour sa gamme d’iPhone haut de gamme et au maintien de ses prix. Cependant, les analystes s’attendent à des hausses de prix dans les mois à venir.

Voici plus de détails:

* Les prix de la mémoire ont poursuivi leur ascension, les fournisseurs ayant donné la priorité aux clients des centres de données d’IA plutôt qu’à l’électronique grand public, ce qui a contraint les fabricants à répercuter la hausse des coûts des composants sur les consommateurs par le biais d’augmentations de prix, en particulier pour les appareils d’entrée et de milieu de gamme.

* Samsung 005930.KS a repris la première place avec une part de marché de 24 %, grâce aux ventes soutenues de sa série phare Galaxy S26, à une meilleure disponibilité des produits et à des hausses de prix moins importantes sur des marchés tels que l’Inde et le Moyen-Orient.

* Xiaomi 1810.HK , Oppo et Vivo ont enregistré les baisses de livraisons les plus marquées parmi les cinq principaux fabricants de smartphones, ce qui reflète leur plus grande exposition aux appareils d’entrée et de milieu de gamme.

* Counterpoint a maintenu ses prévisions d'une baisse d'environ 14 % des expéditions mondiales de smartphones cette année et a indiqué que la pénurie de mémoire devrait persister jusqu'en 2027.