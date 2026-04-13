Les livraisons de Volkswagen au premier trimestre chutent de 4 % en raison de la faiblesse de la Chine et des États-Unis

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* Les livraisons mondiales ont baissé de 4 % au cours des trois premiers mois de 2026

* Baisse des livraisons de 15 % en Chine et de 20,5 % aux États-Unis

* Augmentation des livraisons de 4 % en Europe occidentale

(Ajoute du contexte sur les défis du marché et les chiffres européens) par Rachel More

Volkswagen VOWG_p.DE a fait état d'une baisse de 4% des livraisons mondiales au cours des trois premiers mois de 2026, la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis ayant pesé sur le constructeur automobile allemand.

Le groupe s'efforce d'enrayer les pertes sur les principaux marchés étrangers, faisant face à une concurrence accrue de la part de rivaux chinois tels que BYD 002594.SZ , et à la pression des tarifs douaniers et de la fin des subventions pour les véhicules électriques aux États-Unis.

Les livraisons du premier trimestre ont chuté de 15 % en Chine et de 20,5 % aux États-Unis, a déclaré Volkswagen dans un communiqué.

"Le premier trimestre 2026 a de nouveau été caractérisé par des conditions économiques et géopolitiques très difficiles", a déclaré le chef des ventes Marco Schubert, ajoutant que le marché automobile mondial était en déclin.

Le ralentissement de la Chine a également touché les marques de Volkswagen, Porsche P911_p.DE et Audi, dont les livraisons trimestrielles sur le plus grand marché automobile du monde ont chuté de 21 % et de 12 %, respectivement.

Autrefois moteur de croissance essentiel pour les constructeurs automobiles allemands, la Chine est devenue un défi majeur pour Volkswagen et ses rivaux Mercedes-Benz

MBGn.DE et BMW BMWG.DE , car une guerre des prix acharnée avec des marques locales à la croissance rapide réduit les marges.

À l'approche du salon automobile de Pékin, qui se tiendra plus tard dans le mois, Volkswagen mise sur une vague de nouveaux véhicules électriques développés avec des partenaires locaux pour regagner du terrain en Chine.

Des lancements de modèles sont également prévus en Europe, où le groupe a maintenu sa croissance au premier trimestre.

Les livraisons ont augmenté de 4 % en Europe occidentale et de 8 % en Europe centrale et orientale, selon le communiqué.