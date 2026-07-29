Les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine ont bondi de 66,3 % en juin, selon les données de la CAICT

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Les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine, y compris celles d'Apple Inc.

AAPL.O , ont bondi de 66,3 % pour atteindre 3,28 millions d'appareils en juin, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications.

Les livraisons globales de téléphones en Chine ont reculé de 15,3 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 19,15 millions d'appareils en juin, ont révélé mercredi les données d'un institut de recherche affilié au gouvernement.